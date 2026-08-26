З 53 позицій у міжнародному опитуванні серед людей, що переїхали жити до іншої країни, Німеччина опинилася аж на 50 місці, розповіла українська біженка Людмила Русіна. За її словами, оцінювали не тільки загальне враження від країни, але й ще кілька критеріїв.

Що варто знати про Німеччину перед переїздом?

Мігранти в Німеччині оцінювали країну за такими пунктами:

якість життя;

можливість працевлаштуватися;

складність адаптації;

пошук житла;

рівень бюрократії;

якість медицини.

Німеччина — найгірша країна для переїзду. І так показало міжнародне опитування людей, які переїхали жити в інші країни. Німеччина посіла аж 50 місце з 53 країн. Серйозно? І як вам таке?

– поділилася українка.

Гарно оцінили мігранти лише доступність медицини – за цим показником Німеччина посіла третє місце у рейтингу. Втім, за загальною якістю медичної допомоги країна опинилася аж на 36 місці. Але водночас приблизно 70% місцевих задоволені медичною системою.

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Тож, за словами українки, склалося так, що незадоволені якістю життя у Німеччині лише мігранти.

І ось для мене що найцікавіше: в Німеччині живе близько 16 мільйонів людей, які народилися за кордоном, з 84 мільйонів населення. Тобто майже кожен п’ятий житель народився не тут. І тоді виникає питання: якщо Німеччина настільки погана для переїзду, чому всі ці люди продовжують сюди їхати і тут жити? Чому не переїжджають?

– розповіла блогерка.

Сама вона вважає Німеччину однією з найкращих країн для міграції. А ось складнощі з адаптацією, що називають проблемою чимало людей, які переїздять до Німеччини, вона пояснює небажанням інтегруватися у місцеве суспільство.

Як змінюється міграція до Німеччини?

Лише торік, 2025 року, міграція до Німеччини різко скоротилася, пише DW. Загалом за весь рік до країни переїхали 1,48 мільйона людей – а це на 13% менше, ніж попереднього року.

Тим часом чиста міграція скоротилася практично вдвічі. Таке зниження пов'язують з меншою кількістю прибулих з основних країн-постачальників притулку.