Это правило было введено во Франции для того, чтобы люди не оставались без жилья в зимние месяцы, когда погодные условия на улице могут представлять угрозу для здоровья. Впрочем, из этого правила все же есть несколько исключений: например, если выселение происходит по решению суда или в случае незаконного захвата жилья, пишет Service Public.

Как работает "зимнее перемирие"?

В период зимнего перемирия, который обычно длится с 1 ноября по 31 марта, ни один арендатор не может быть выселен из своего жилья. Однако, несмотря на это, "зимнее перемирие" может не действовать, если существует возможность предоставить арендатору другое жилье, соответствующее его потребностям. Кроме того, количество комнат должно соответствовать количеству жильцов.

Владелец имеет право начать процедуру выселения в период зимнего перемирия – но для этого необходимо обратиться в суд по вопросам защиты прав арендодателя. Можно воспользоваться и ускоренным рассмотрением – и если суд вынесет решение о выселении, его исполнят уже после окончания зимнего перемирия.

Важно! Выселить арендатора во Франции зимой нельзя даже в том случае, если он не платит арендную плату. Закон действует с 2014 года и предоставляет 5 месяцев защиты арендаторам, а также отсрочку для людей, которые пытаются оплатить свои счета.

Вот в каких случаях арендаторов все же могут выселить из квартиры зимой:

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