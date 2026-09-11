Правило у Франції запровадили для того, аби люди не лишалися без житла у зимові місяці, коли клімат на вулиці може становити небезпеку для здоров'я. Втім, з правила все ж є кілька винятків: наприклад, якщо виселяють за рішенням суду, або ж у випадку незаконного захоплення житла, пише Service Public.
Як працює "зимове перемир'я"?
Під час періоду зимового перемир'я, що зазвичай триває з 1 листопада до 31 березня, жоден орендар не може бути виселений зі свого житла. Та попри це, зимове перемир'я може не діяти, якщо існує можливість надати орендарю інше житло, що відповідає його потребам. Окрім того, кількість кімнат має відповідати кількості мешканців.
Власник має право почати процедуру виселення у період зимового перемир'я – але для цього потрібно звернутися до суду з питань захисту прав орендодавця. Можна використовувати й прискорений розгляд – і якщо суд винесе рішення про виселення, його виконають вже після завершення зимового перемир'я.
Важливо! Виселити орендаря у Франції взимку не можна навіть у випадку, якщо він не сплачує орендну плату. Закон діє від 2014 року та дає 5 місяців захисту для орендарів та відстрочку для людей, що намагаються оплатити свої рахунки.
Ось в яких випадках орендарів все ж можуть виселити з квартири взимку:
- Житло займає сквотер. Сквотер – це людина, що незаконно зайняла житло після того, як проникла туди без дозволу. Для того, аби повернути власність, орендарю потрібно подати заяву в поліцію та вимагати виселення такої людини. На сквотерів зимове перемир'я не поширюється.
- Процедура розлучення. Якщо суддя у справах сім'ї ухвалює рішення про неможливість примирення й дозволяє продовжити процес розлучення, можна ухвалити рішення пор виселення одного з подружжя з житла.
- Випадки насильства у парі. Якщо суддя у справах сім'ї ухвалює рішення про виселення насильницької особи з подружнього житла, тоді зробити це можна і під час зимового перемир'я.