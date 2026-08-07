Наверное, всем уже приходилось слышать о домах в Италии за 1 евро – но далеко не все знают, что приобрести недвижимость за эту мелочь можно также и в Германии. Впрочем, в обоих случаях она будет находиться не в лучшем состоянии. Об этом в своем блоге рассказала украинка Людмила Русина.

Как купить дачу в Германии за 1 евро?

Германия – одна из самых дорогих стран Европейского Союза, и поэтому даже мысль о том, чтобы приобрести там дачу за 1 евро, может показаться смешной. Впрочем, это все же возможно. Прежде всего нужно понимать, что все дачные кооперативы в Германии принадлежат либо общине, либо городу, либо какому-то владельцу.

А вот те, кто пользуется такими участками, на самом деле не владеют ими. Впрочем, они могут строить домики (обычно не больше 24 квадратных метров), сажать деревья, другие растения и т. д.

Украинка рассказала о дешевых дачах в Германии: смотрите видео

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А вот если человек хочет избавиться от этой дачи, он может просто переписать ее на другого человека. И в таком случае будущий арендатор выплатит предыдущему сумму, потраченную на строительство домика, посадку деревьев и т. д. Впрочем, здесь есть нюанс: в Германии арендатор обязуется ухаживать за дачей.

Если участок находится в запущенном состоянии несколько лет, дачный кооператив может расторгнуть договор аренды. Кроме того, он может потребовать погасить все долги, а также снести домик, забор и все остальное, что было на даче.

А в Германии это обходится очень дорого. Поэтому такую заброшенную дачу в Германии можно приобрести или получить за 1 евро,

– поделилась украинка.

Выгодно ли покупать таквую дачу?

Важно понимать, что такая недвижимость часто приносит больше проблем, чем пользы, пишет DW. Во многих сельских регионах Германии дома продают по низкой цене – но потенциальным покупателям стоит дважды подумать, ведь недвижимость лишь кажется "бесплатной".

На самом деле же в комплекте с ней идут огромные долги перед коммунальными службами, банками или муниципалитетами. И сам факт смены владельца не означает, что ипотека исчезла – она просто переходит к новому владельцу.