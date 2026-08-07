Певно, вже всім доводилося чути про будинки в Італії за 1 євро – але далеко не усі знають про те, що купити нерухомість за цей дріб'язок можна також і в Німеччині. Втім, в обох випадках вона перебуватиме не в найкращому стані. Про це у своєму блозі розповіла українка Людмила Русіна.

Як купити дачу в Німеччині за 1 євро?

Німеччина – це одна з дорожчих країн Європейського Союзу, і тому навіть думка про те, аби придбати там дачу за 1 євро, може видаватися смішною. Втім, це все ж можливо. Передусім потрібно розуміти, що всі дачні кооперативи в Німеччині належать або громаді, або місту, або якомусь власнику.

А ось ті, хто користуються такими ділянками, насправді не володіють ними. Втім, вони можуть будувати будиночки (зазвичай не більші, ніж 24 квадратних метри), садити дерева, інші рослини тощо.

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А ось якщо людина хоче позбутися цієї дачі, вона може просто переписати її на іншу людину. І в такому випадку майбутній орендар сплатить попередньому суму, що була витрачена на побудову будиночка, посадку дерев тощо. Втім, тут є нюанс: у Німеччині орендар зобов'язується доглядати за дачею.

Якщо ділянка стоїть занедбана кілька років, дачний кооператив може розірвати договір оренди. Окрім того, він може попросити заплатити всі борги, а також знести будиночок, паркан та решту всього, що було на дачі.

А в Німеччині це коштує дуже дорого. Тому отаку от занедбану дачу в Німеччині можна придбати або отримати за 1 євро,

– поділилася українка.

Чи вигідно купувати таку дачу?

Важливо розуміти, що така нерухомість часто приносить більше проблем, ніж користі, пише DW. В багатьох сільських регіонах Німеччини будинки продають задешево – але потенційним покупцям варто двічі подумати, адже нерухомість лише здається "безплатною".

Насправді ж в комплекті до неї йдуть величезні борги комунальним службам, банкам чи муніципалітетам. І сам факт зміни власника не означає, що іпотека зникла – вона просто переходить до нової людини.