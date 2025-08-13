Кроме этого, многие жители Польши получают 3 выходных дня подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

Когда не будут работать польские магазины?

На этой неделе в Польше запрет на торговлю будет действовать аж 2 дня – 15 и 17 августа. Это пятница и воскресенье. Это означает, что ТРЦ и большинство магазинов не будут работать.

15 августа страна празднует День Войска Польского, это государственный выходной. Зато воскресенье – традиционный выходной день для торговцев.

Где можно купить продукты в Польше в воскресенье?

Если очень нужно что-то приобрести, в это время могут работать АЗС, а также магазины, за прилавком которых стоит владелец или близкие члены его семьи, или франчайзи. Также в выходные работают цветочные, аптеки, и магазины на вокзалах и в аэропортах.

Напомним, что польские магазины преимущественно не работают в воскресенье. Однако есть торговые воскресенья, когда можно продавать. Это заранее определенные даты, обычно перед большими праздниками – специально для того, чтобы люди могли запастись продуктами перед выходными.