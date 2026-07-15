Ожидается, что стоимость перелета с двумя единицами багажа будет отображаться при бронировании билетов по умолчанию, пишет Sky News. Такие изменения предусмотрены новыми правилами, разработанными Еврокомиссией.

Как изменятся правила перевозки багажа для пассажиров самолетов?

Европейская комиссия подготовила новые правила, которые начнут действовать уже с начала 2027 года для пассажиров, путешествующих по странам ЕС. Согласно им, авиакомпании должны включать в стоимость билета возможность перевозки небольшого чемодана в салоне самолета.

Такое нововведение, по утверждениям Еврокомиссии, должно сделать ценообразование на авиабилеты значительно более прозрачным. А стоимость перелета, уже включающая дополнительный ручной багаж, должна отображаться на сайте по умолчанию еще на этапе бронирования. Таким образом, пассажиры смогут легче сравнивать тарифы у разных перевозчиков.

Кроме того, новые правила позволят без дополнительной платы брать с собой в салон ручную кладь, размер которой не будет превышать 40 × 30 × 15 сантиметров, за исключением небольшой сумки или рюкзака, которые можно разместить под сиденьем.

Из-за такого нововведения стоимость билетов поначалу действительно может вырасти – особенно у лоукостеров, которые сейчас взимают отдельную плату за ручную кладь. В то же время перевозчики по-прежнему смогут предлагать более дешевые тарифы для пассажиров, готовых лететь без чемодана.

Как на это реагируют перевозчики?

В Ryanair заявили, что уже сейчас авиакомпания разрешает перевозить с собой без дополнительной платы ручную кладь размером 40 × 30 × 20 сантиметров – а это примерно на треть больше, чем минимальный стандарт ручной клади, предлагаемый ЕС.

В easyJet тарифы уже также включают бесплатную перевозку небольшого багажа размером до 40 × 36 × 20 сантиметров. И примерно 40% пассажиров выбирают именно этот вариант путешествия.