Очікується, що вартість перельоту одразу з двома елементами поклажі відображатиметься під час бронювання квитків за замовчуванням, пише Sky News. Такі зміни передбачені новими правилами, що підготувала Єврокомісія.

Як зміняться правила багажу для пасажирів літаків?

Європейська комісія підготувала нові правила, що почнуть діяти вже з початку 2027 року для пасажирів, що подорожують країнами ЄС. Згідно з ними, авіакомпанії повинні включати до вартості квитка можливість перевезення невеликої валізи в салоні літака.

Таке нововведення, за твердженнями Єврокомісії, має зробити ціноутворення авіаційних квитків значно прозорішим. А вартість перельоту, що вже включатиме додаткову ручну поклажу, повинна відображатися на сайті за замовчуванням ще на початку бронювання. Таким чином пасажири зможуть легше порівнювати тарифи у різних перевізників.

Окрім того, нові правила дозволять без додаткової плати брати з собою в салон ручну поклажу, що за розміром не буде перевищувати 40 × 30 × 15 сантиметрів, окрім невеликої сумки чи рюкзака, що дозволяють розміщувати під сидінням.

Через таке нововведення вартість квитків спершу справді може зрости – особливо у лоукостерів, що зараз стягують окрему плату за ручну поклажу. Водночас перевізники все ще зможуть пропонувати дешевші тарифи для пасажирів, що готові летіти без валізи.

Як на це реагують перевізники?

У Ryanair заявили, що вже зараз авіакомпанія дозволяє перевозити з собою без додаткової плати ручну поклажу розміром 40 × 30 × 20 сантиметрів – а це десь на третину більше, ніж мінімальний стандарт ручної поклажі, що пропонує ЄС.

В easyJet тарифи вже також включають перевезення невеликої поклажі до 40 × 36 × 20 сантиметрів безплатно. І приблизно 40% пасажирів обирають саме цей варіант подорожі.