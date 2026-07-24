Ситуация в регионе ухудшилась на фоне войны США и Израиля против Ирана. Об этом говорится в материале The Guardian.

Как Дубай повышает уровень туризма?

Инициативу Dubai Invite запустил Департамент экономики и туризма Дубая. Резиденты ОАЭ могут приглашать иностранных гостей, а в случае их приезда получать бонусы общей стоимостью более 3 000 дирхамов, или примерно 817 долларов. Пакет поощрений может включать:

бесплатное или льготное проживание в отелях;

скидки в ресторанах;

билеты в популярные туристические места.

Один резидент может получить максимум три таких вознаграждения за гостей, которые приедут в Дубай до 31 октября. При этом использовать полученные бонусы разрешается до декабря.

Приглашенные туристы должны быть лицами, не проживающими в ОАЭ, иметь действующую туристическую визу и могут быть зарегистрированы в программе только один раз.

Важно! По данным местных СМИ, в течение первых двух суток после запуска инициатива уже получила более 10 тысяч заявок.

Как война повлияла на туризм в Дубае?

После начала войны на Ближнем Востоке и вовлечения стран Персидского залива в противостояние США и Израиля с Ираном количество международных авиапассажиров заметно сократилось.

В феврале Иран нанес ответные удары, используя ракеты и беспилотники. Сообщалось о попаданиях вблизи известного отеля Fairmont и международного аэропорта Дубая.

Это негативно сказалось на восприятии города как безопасного туристического направления, особенно среди состоятельных путешественников и инфлюенсеров.

The Guardian утверждает, что еще в 2025 году Дубай установил туристический рекорд, приняв почти 20 миллионов посетителей.

Однако после начала боевых действий ситуация изменилась: количество авиакомпаний, выполняющих рейсы в Дубай, сократилось примерно вдвое. Часть перевозчиков была вынуждена менять маршруты из-за риска ракетных атак, а туристы стали осторожнее относиться к поездкам через этот регион.

На этом фоне в дубайских отелях выросло количество свободных номеров, а доходы многих компаний, по сообщениям, упали более чем на 50%.

Некоторые известные отели даже временно приостановили работу, воспользовавшись ситуацией для проведения масштабной реконструкции. Среди них – знаменитый Burj Al Arab, который планируют закрыть примерно на 18 месяцев для реставрационных работ.



Отель Burj Al Arab в Дубае / Unsplash

К правительственной инициативе также присоединились отели и другие компании туристической сферы. Они предлагают посетителям скидки до 45%, а также бесплатные ночи проживания, пытаясь таким образом стимулировать спрос и вернуть туристов в город.

В каком состоянии находится самый высокий в мире небоскреб " "?

В конце февраля 2026 года в Дубае и недалеко от центра города были слышны взрывы, связанные с региональными атаками, из-за чего на некоторое время проводилась эвакуация людей.

В то же время сейчас ситуация стабильна, никаких ограничений для работы Бурдж-Халифы или угроз для посетителей не зафиксировано.

Напомним, что Бурдж-Халифа – это самое высокое здание в мире и одна из главных туристических достопримечательностей Дубая. Высота небоскреба достигает 828 метров, а само сооружение насчитывает 163 этажа. Самый высокий жилой уровень расположен на 109-м этаже.