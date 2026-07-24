Ситуація в регіоні погіршилася на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Як Дубай підіймає рівень туризму?

Ініціативу Dubai Invite започаткував Департамент економіки та туризму Дубаю. Резиденти ОАЕ можуть запрошувати іноземних гостей, а у разі їхнього приїзду отримувати бонуси загальною вартістю понад 3 000 дирхамів, або приблизно 817 доларів. Пакет заохочень може передбачати:

безкоштовне або пільгове проживання в готелях;

знижки в ресторанах;

квитки до популярних туристичних місць.

Один резидент може отримати максимум три такі винагороди за гостей, які приїдуть до Дубаю до 31 жовтня. Водночас використати отримані бонуси дозволяється до грудня.

Запрошені туристи повинні бути особами, які не проживають в ОАЕ, мати чинну туристичну візу та можуть бути зареєстровані в програмі лише один раз.

Важливо! За даними місцевих медіа, протягом перших двох діб після запуску ініціатива вже отримала понад 10 тисяч заявок.

Як війна вплинула на туризм у Дубаї?

Після початку війни на Близькому Сході та втягнення країн Перської затоки у протистояння США й Ізраїлю з Іраном кількість міжнародних авіапасажирів помітно зменшилася.

У лютому Іран завдав ударів у відповідь, використовуючи ракети та безпілотники. Повідомлялося про влучання поблизу відомого готелю Fairmont і міжнародного аеропорту Дубаю.

Це негативно позначилося на сприйнятті міста як безпечного туристичного напрямку, особливо серед заможних мандрівників та інфлюенсерів.

The Guardian стверджує, що ще у 2025 році Дубай встановив туристичний рекорд, прийнявши майже 20 мільйонів відвідувачів.

Однак після початку бойових дій ситуація змінилася: кількість авіакомпаній, які здійснюють рейси до Дубаю, скоротилася приблизно вдвічі. Частина перевізників була змушена змінювати маршрути через ризик ракетних атак, а туристи почали обережніше ставитися до подорожей через регіон.

На цьому тлі в дубайських готелях зросла кількість вільних номерів, а доходи багатьох компаній, за повідомленнями, впали більш ніж на 50%.

Деякі відомі готелі навіть тимчасово призупинили роботу, скориставшись ситуацією для проведення масштабної реконструкції. Серед них – знаменитий Burj Al Arab, який планують закрити приблизно на 18 місяців для реставраційних робіт.



Готель Burj Al Arab у Дубаї / Unsplash

До урядової ініціативи також приєдналися готелі та інші компанії туристичної сфери. Вони пропонують відвідувачам знижки до 45%, а також безкоштовні ночі проживання, намагаючись таким чином стимулювати попит і повернути туристів до міста.

У якому стані найвищий у світі хмарочос?

Наприкінці лютого 2026 року в Дубаї та неподалік від центру міста було чути вибухи, пов'язані з регіональними атаками, через що на певний час проводилася евакуація людей.

Водночас зараз ситуація стабільна, жодних обмежень для роботи Бурдж-Халіфи чи загроз для відвідувачів не зафіксовано.

Нагадаємо, що Бурдж-Халіфа – це найвища будівля у світі та одна з головних туристичних пам'яток Дубаю. Висота хмарочоса сягає 828 метрів, а сама споруда має 163 поверхи. Найвищий житловий рівень розташований на 109-му поверсі.