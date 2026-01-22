В городе Оулу, объявленном новой Европейской культурной столицей, уже объявлена программа мероприятий на целый год – а это значит, что город однозначно следует внести в список тех, которые стоит посетить в этом году, сообщает Euronews.
Интересно Север или юг: украинка раскрыла, где лучше всего жить в Испании
Почему стоит поехать в Оулу в Финляндии?
События в Оулу 2026 года будут сосредоточены на изменении климата и культуре, помогать развивать креативную индустрию города на годы после событий. В июне там откроется художественный маршрут под названием "Климатические часы" – он будет включать 7 художественных работ, посвященных именно этому городу. Представлены там будут не только финские, но и международные художники, пишет Oulu2026.
Среди картин – "Камень №1574" художницы Раны Бегум, представляющий пять каменных скульптур, вдохновленных морским льдом и ледниками, а также "Архитектурные снежинки: письма с небес" Такахиро Ивасаки, содержащие сотни изящных и симметричных снежинок, созданных для идентификации архитектуры местной церкви.
Город Оулу расположен на севере Финляндии, и в программе мероприятий планируют использовать уникальный местный климат: гостей города приглашают насладиться известными сезонными экстремальными явлениями страны. В середине февраля состоится фестиваль снега, где участники будут иметь всего три дня на создание уникальных снежных скульптур.
А вот с наступлением лета, когда солнце светит, кажется, бесконечно, Оулу проведет забег полуночного солнца: он состоится 4 июля и будет предлагать забеги на 10 километров и даже полный марафон.
Кроме того, во время мероприятий в центре внимания окажутся саамы – коренная группа, традиционно проживающая на севере Финляндии, Швеции и Норвегии.
Что означает звание Европейской столицы культуры?
Впервые запустили программу в 1985 году, и с того момента уже 60 городов были назначены столицами. Инициатива должна подчеркнуть разнообразие и богатство культур Европы, а также помогает разным городам попасть на культурную и туристическую карту континента.
Количество Европейских столиц культуры зависит от года, и раньше случалось такое, что девять городов получали этот титул одновременно. В 2026 году таких городов два: Оулу и Тренчин в Словакии.
Куда еще в Европе стоит поехать в 2026 году?
Более половины поляков в этом году планируют зимний отпуск. Рассказываем, куда они ездят чаще всегое и какие направления наиболее популярны.
Кроме того, один европейский город уже 5 лет подряд признается лучшим для путешествий признается лучшим для путешествий: его точно стоит внести во всей список будущих поездок.