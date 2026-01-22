В городе Оулу, объявленном новой Европейской культурной столицей, уже объявлена программа мероприятий на целый год – а это значит, что город однозначно следует внести в список тех, которые стоит посетить в этом году, сообщает Euronews.

Почему стоит поехать в Оулу в Финляндии?

События в Оулу 2026 года будут сосредоточены на изменении климата и культуре, помогать развивать креативную индустрию города на годы после событий. В июне там откроется художественный маршрут под названием "Климатические часы" – он будет включать 7 художественных работ, посвященных именно этому городу. Представлены там будут не только финские, но и международные художники, пишет Oulu2026.

Среди картин – "Камень №1574" художницы Раны Бегум, представляющий пять каменных скульптур, вдохновленных морским льдом и ледниками, а также "Архитектурные снежинки: письма с небес" Такахиро Ивасаки, содержащие сотни изящных и симметричных снежинок, созданных для идентификации архитектуры местной церкви.

Город Оулу расположен на севере Финляндии, и в программе мероприятий планируют использовать уникальный местный климат: гостей города приглашают насладиться известными сезонными экстремальными явлениями страны. В середине февраля состоится фестиваль снега, где участники будут иметь всего три дня на создание уникальных снежных скульптур.

А вот с наступлением лета, когда солнце светит, кажется, бесконечно, Оулу проведет забег полуночного солнца: он состоится 4 июля и будет предлагать забеги на 10 километров и даже полный марафон.

Кроме того, во время мероприятий в центре внимания окажутся саамы – коренная группа, традиционно проживающая на севере Финляндии, Швеции и Норвегии.

Что означает звание Европейской столицы культуры?

Впервые запустили программу в 1985 году, и с того момента уже 60 городов были назначены столицами. Инициатива должна подчеркнуть разнообразие и богатство культур Европы, а также помогает разным городам попасть на культурную и туристическую карту континента.

Количество Европейских столиц культуры зависит от года, и раньше случалось такое, что девять городов получали этот титул одновременно. В 2026 году таких городов два: Оулу и Тренчин в Словакии.

Куда еще в Европе стоит поехать в 2026 году?