В місті Оулу, що оголошено новою Європейською культурною столицею, вже оголошена програма заходів на цілий рік – а це значить, що місто однозначно слід внести до списку тих, які варто відвідати цьогоріч, повідомляє Euronews.

Чому варто поїхати до Оулу у Фінляндії?

Події в Оулу 2026 року будуть зосереджені на зміні клімату та культурі, допомагатимуть розвивати креативну індустрію міста на роки після подій. У червні там відкриється мистецький маршрут під назвою "Кліматичний годинник" – він включатиме 7 художніх робіт, присвячених саме цьому місту. Представлені там будуть не лише фінські, але й міжнародні художники, пише Oulu2026.

Серед картин – "Камінь №1574" мисткині Рани Бегум, що представляє п'ять кам'яних скульптур, натхненних морським льодом та льодовиками, а також "Архітектурні сніжинки: листи з небес" Такахіро Івасакі, що містять сотні витончених та симетричних сніжинок, створених для ідентифікації архітектури місцевої церкви.

Місто Оулу розташована на півночі Фінляндії, і у програмі заходів планують використати унікальний місцевий клімат: гостей міста запрошують насолодитися відомими сезонними екстремальними явищами країни. В середині лютого відбудеться фестиваль снігу, де учасники матимуть всього три дні на створення унікальних снігових скульптур.

А ось з настанням літа, коли сонце світить, здається, нескінченно, Оулу проведе забіг опівнічного сонця: він відбудеться 4 липня та пропонуватиме забіги на 10 кілометрів та навіть повний марафон.

Окрім того, під час заходів в центрі уваги опиняться саами – корінна група, що традиційно проживає на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії.

Що означає звання Європейської столиці культури?

Вперше запустили програму 1985 року, і з того моменту вже 60 міст були призначені столицями. Ініціатива має підкреслити різноманітність та багатство культур Європи, а також допомагає різним містам потрапити на культурну та туристичну карту континенту.

Кількість Європейських столиць культури залежить від року, і раніше траплялося таке, що дев'ять міст отримували цей титул водночас. У 2026 році таких міст два: Оулу та Тренчин у Словаччині.

