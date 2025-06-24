Так, Visual Capitalist выпустил инфографику, которая освещает страны с наибольшей долей международных мигрантов. Данные были получены на основе выводов Организации Объединенных Наций, пишет 24 Канал.

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Где в мире больше всего мигрантов

Справка: международный мигрант – это лицо, которое переехало из одной страны в другую по собственному желанию или под влиянием вынужденных обстоятельств. Эта классификация охватывает как экономических мигрантов, ищущих лучших возможностей, так и искателей убежища, которые спасаются от преследований и войн в своих странах.

В 2024 году Катар был страной с самой высокой долей иностранцев в мире, а международные мигранты составляют там более 3 четверти (76,7%) от общей численности населения. Эта статистика подчеркивает значительную зависимость от иностранной рабочей силы, что характеризует экономику Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта, которые возглавляют список стран с наибольшей долей мигрантов.



Международные мигранты в мире / Инфографика Visual Capitalist

Кроме этих стран Персидского залива, несколько небольших европейских государств, в частности Монако, Лихтенштейн и Андорра, также сообщили о высоком проценте мигрантов в своем населении. Это связано прежде всего с ограниченным количеством населения этих стран и их статусом как известных финансовых и туристических центров.

По численности мигрантов лидирует и США, где проживает 52,4 миллиона международных мигрантов, что составляет 15,2% от общей численности населения страны.

Между тем Украина занимает 50-е место в списке, где международные мигранты составляют 13,4% населения.

К слову, Европа стала ведущим направлением для международных мигрантов в 2024 году, приняв 94 миллиона новоприбывших. Северная Америка, охватывающая США, Канаду, Бермудские острова, Гренландию и Сен-Пьер и Микелон, заняла второе место с 61 миллионом мигрантов. Эта тенденция подчеркивает неизменную привлекательность этих двух регионов как основных центров иммиграции в течение последних нескольких десятилетий.

Тем временем в Швейцарии планируют ограничить защиту украинских беженцев.