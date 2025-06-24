Так, Visual Capitalist випустив інфографіку, яка висвітлює країни з найбільшою часткою міжнародних мігрантів. Дані були отримані на основі висновків Організації Об'єднаних Націй, пише 24 Канал.

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Де у світі найбільше мігрантів

Довідка: міжнародний мігрант – це особа, яка переїхала з однієї країни в іншу за власним бажанням або під впливом вимушених обставин. Ця класифікація охоплює як економічних мігрантів, які шукають кращих можливостей, так і шукачів притулку, які рятуються від переслідувань і війн у своїх країнах.

У 2024 році Катар був країною з найвищою часткою іноземців у світі, а міжнародні мігранти становлять там понад 3 чверті (76,7%) від загальної кількості населення. Ця статистика підкреслює значну залежність від іноземної робочої сили, що характеризує економіку Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Кувейту, які очолюють список країн з найбільшою часткою мігрантів.



Міжнародні мігранти у світі / Інфографіка Visual Capitalist

Окрім цих країн Перської затоки, кілька невеликих європейських держав, зокрема Монако, Ліхтенштейн та Андорра, також повідомили про високий відсоток мігрантів у своєму населенні. Це пов'язано насамперед з обмеженою кількістю населення цих країн та їхнім статусом як відомих фінансових і туристичних центрів.

За чисельністю мігрантів лідирує і США, де проживає 52,4 мільйона міжнародних мігрантів, що становить 15,2% від загальної чисельності населення країни.

Тим часом Україна посідає 50-те місце у списку, де міжнародні мігранти становлять 13,4% населення.

До слова, Європа стала провідним напрямком для міжнародних мігрантів у 2024 році, прийнявши 94 мільйони новоприбулих. Північна Америка, що охоплює США, Канаду, Бермудські острови, Гренландію та Сен-П'єр і Мікелон, посіла друге місце з 61 мільйоном мігрантів. Ця тенденція підкреслює незмінну привабливість цих двох регіонів як основних центрів імміграції протягом останніх кількох десятиліть.

Тим часом у Швейцарії планують обмежити захист українських біженців.