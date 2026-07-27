В первой десятке стран с сильнейшими паспортами большинство – это государства из Европы, но первое место уже второй год удерживает Сингапур, пишет Euronews .

Какие страны имеют самые сильные паспорта в мире?

Первое место в Индексе паспортов Хенли за 2026 год, оценивающий безвизовый доступ граждан в разные страны мира, занял Сингапур. Его жителям не нужно думать о визе во время поездки в 192 страны мира.

Второе место между собой поделили Япония, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты, имеющие безвизовый доступ к 188 государствам. На третьем месте оказалась Швеция с доступом к 187 странам, и чуть ниже, со 186 безвизовыми направлениями, расположились:

Бельгия;

Дания;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Ирландия;

Италия;

Люксембург;

Нидерланды;

Норвегия;

Испания.

Замкнули пятерку лидеров Австрия, Греция, Мальта, Португалия и Швейцария. В общей сложности в первую десятку попали 29 европейских стран, но некоторые паспорта все еще существенно отстают от других.

Например, владельцы белорусских паспортов имеют безвизовый доступ только к 78 странам, что ставит государство на 62-е место в рейтинге, а граждане Косово имеют лишь лучшие условия с безвизовым доступом в 83 страны, что ставит их на 60-е место вместе с Китаем.

А вот Украина в мировом рейтинге силы паспортов оказалась на 30 месте, удержав свою позицию с предыдущего года. Граждане Украины имеют возможность безвизового или упрощенного въезда в 147 стран Европы.

Несмотря на то, что в рейтинге Украина не поднялась, количество доступных для украинцев направлений выросло на 4 из 143.