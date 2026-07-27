В першій десятці країн з найсильнішими паспортами більшість – це держави з Європи, але перше місце вже другий рік поспіль утримує Сингапур, пише Euronews.

Які країни мають найсильніші паспорти у світі?

Перше місце в Індексі паспортів Хенлі за 2026 рік, що оцінює безвізовий доступ громадян до різних країн світу, посів Сингапур. Його мешканцям не потрібно думати про візу під час подорожі до 192 країн світу.

Друге місце між собою поділили Японія, Південна Корея та Об'єднані Арабські Емірати, що мають безвізовий доступ до 188 держав. На третьому місці опинилася Швеція з доступом до 187 країн, і трохи нижче, зі 186 безвізовими напрямками, розташувалися:

Бельгія;

Данія;

Фінляндія;

Франція;

Німеччина;

Ірландія;

Італія;

Люксембург;

Нідерланди;

Норвегія;

Іспанія.

Замкнули п'ятірку лідерів Австрія, Греція, Мальта, Португалія та Швейцарія. Загалом ж до першої десятки потрапили 29 європейських країн, але деякі паспорти все ще суттєво відстають від інших.

Наприклад, власники білоруських паспортів мають безвізовий доступ тільки до 78 країн, що ставить державу на 62-ге місце у рейтингу, а громадяни Косова мають лише трохи кращі умови з безвізовим доступом до 83 країн, що ставить їх на 60-те місце разом з Китаєм.

А ось Україна у світовому рейтингу сили паспортів опинилася на 30-му місці, утримавши свою позицію з попереднього року. Громадяни України мають можливість безвізового або спрощеного в'їзду до 147 країн Європи.

Попри те, що у рейтингу Україна не піднялася, кількість напрямків, що доступні для українців, зросла на 4 зі 143.