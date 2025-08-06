15-летний парень по ошибке сел не на тот рейс, когда возвращался с родителями из отпуска. Он попал в Италию вместо запланированного места назначения – Лондона, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как подросток спутал рейсы и улетел сам в Милан?

Подросток отдыхал с семьей на испанском острове Менорка, где в аэропорту Маона с ним произошел интересный инцидент. 15-летний парень перепутал свой рейс с другим и ошибочно улетел в Милан.

Его родители забили тревогу, когда поняли, что он исчез, и немедленно обратились за помощью в правоохранительные органы.

Офицеры проверили камеры в зоне вылета и увидели, что подростку удалось попасть на рейс в Милан,

– отметил представитель нацполиции Майорки.

В аэропорту сразу включили систему оповещения и объявили о пропавшем ребенке, который, вероятно, путешествовал без сопровождения взрослых. Оповещение было деактивировано после того, как подтвердили, что мальчик направился в Италию.

Во время полета сотрудники авиакомпании обнаружили пассажира без действительного билета, а впоследствии установили, что ребенок путешествовал сам. По прибытии в Милан несовершеннолетнего встретили представители местной власти и сотрудники аэропорта. Вскоре мать мальчика прибыла в Италию, чтобы забрать его.

В ответ на инцидент представитель авиакомпании easyJet сообщил, что авиакомпания и аэропорт проводит расследование, чтобы выяснить, как ребенок смог сесть не на тот рейс и путешествовать без сопровождения.

Интересно: какая ошибка в аэропорту разрушит весь отпуск.