15-річний хлопець помилково сів не на той рейс, коли повертався з батьками з відпустки. Він потрапив до Італії замість запланованого місця призначення – Лондона, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Як підліток сплутав рейси й полетів сам в Мілан?

Підліток відпочивав з родиною на іспанському острові Менорка, де в аеропорту Маона з ним стався цікавий інцидент. 15-річний хлопець переплутав свій рейс з іншим та помилково полетів до Мілану.

Його батьки забили на сполох, коли зрозуміли, що він зник, і негайно звернулися за допомогою до правоохоронних органів.

Офіцери перевірили камери в зоні вильоту та побачили, що підлітку вдалося потрапити на рейс до Мілана,

– зазначив речник нацполіції Майорки.

В аеропорту одразу увімкнули систему оповіщення й оголосили про зниклу дитину, яка, ймовірно, подорожувала без супроводу дорослих. Оповіщення було деактивовано після того, як підтвердили, що хлопчик попрямував до Італії.

Під час польоту співробітники авіакомпанії виявили пасажира без дійсного квитка, а згодом встановили, що дитина подорожувала сама. Після прибуття до Мілану неповнолітнього зустріли представники місцевої влади та співробітники аеропорту. Незабаром мати хлопчика прибула до Італії, щоб забрати його.

У відповідь на інцидент представник авіакомпанії easyJet повідомив, що авіакомпанія та аеропорт проводить розслідування, щоб з'ясувати, як дитина змогла сісти не на той рейс і подорожувати без супроводу.

Цікаво: яка помилка в аеропорту зруйнує всю відпустку.