Уже во вторник испанское правительство одобрило создание Научной группы по действиям против изменения климата. Это будет новый совещательный орган, который предоставит независимый анализ для разработки государственной политики в связи с чрезвычайной климатической ситуацией, пишет Euronews .

Зачем создают экспертную группу в Испании?

Набирать участников в группу планируют уже этим летом, а комиссия начнет осенью.

Эта рабочая группа обеспечит независимый, тщательный и междисциплинарный анализ в ответ на потребности, затронутые правительственными ведомствами, и усилит интеграцию экспертных знаний в процесс принятия государственных решений,

– сообщают в Министерстве науки, инноваций и университетов.

Одна из основных причин создания экспертной группы – это беспрецедентная волна лесных пожаров, охвативших Испанию этим летом. Лишь пламя в Авиле опустошило более 77 000 гектаров лесных угодий, и этот пожар уже стал самым большим за историю наблюдений страны. Более 63 тысяч человек пришлось эвакуировать, и еще 35 тысяч находятся под риском эвакуации.

А вот общая площадь лесов, которую поразили пожары в этом году, уже составляет 172 396 гектаров – и это примерно половина площади, сожженная пламенем предыдущего года. Нынешний ущерб только на тушение пожаров уже оценивается в 3,275 миллиарда евро.

Как будет работать группа противодействия изменениям климата?

По словам правительства, новая рабочая группа опубликует независимые отчеты, которые очертят "будущие сценарии, возникающие в результате изменения климата". Задача группы будет не только разработать протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации, но и прогнозировать и предусматривать будущие возможные сценарии, связанные с изменениями климата.

В научный совет, который будет частью группы, планируют взять десять исследователей с "признанным авторитетом" по следующим дисциплинам: