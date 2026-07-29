Уже во вторник испанское правительство одобрило создание Научной группы по действиям против изменения климата. Это будет новый совещательный орган, который предоставит независимый анализ для разработки государственной политики в связи с чрезвычайной климатической ситуацией, пишет Euronews .
Зачем создают экспертную группу в Испании?
Набирать участников в группу планируют уже этим летом, а комиссия начнет осенью.
Эта рабочая группа обеспечит независимый, тщательный и междисциплинарный анализ в ответ на потребности, затронутые правительственными ведомствами, и усилит интеграцию экспертных знаний в процесс принятия государственных решений,
– сообщают в Министерстве науки, инноваций и университетов.
Одна из основных причин создания экспертной группы – это беспрецедентная волна лесных пожаров, охвативших Испанию этим летом. Лишь пламя в Авиле опустошило более 77 000 гектаров лесных угодий, и этот пожар уже стал самым большим за историю наблюдений страны. Более 63 тысяч человек пришлось эвакуировать, и еще 35 тысяч находятся под риском эвакуации.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
А вот общая площадь лесов, которую поразили пожары в этом году, уже составляет 172 396 гектаров – и это примерно половина площади, сожженная пламенем предыдущего года. Нынешний ущерб только на тушение пожаров уже оценивается в 3,275 миллиарда евро.
Как будет работать группа противодействия изменениям климата?
По словам правительства, новая рабочая группа опубликует независимые отчеты, которые очертят "будущие сценарии, возникающие в результате изменения климата". Задача группы будет не только разработать протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации, но и прогнозировать и предусматривать будущие возможные сценарии, связанные с изменениями климата.
В научный совет, который будет частью группы, планируют взять десять исследователей с "признанным авторитетом" по следующим дисциплинам:
- экология;
- климатология;
- география;
- устойчивое сельское хозяйство;
- водные ресурсы;
- здравоохранение;
- морская среда;
- экологическое право;
- экологическая социология;
- поведенческие науки;
- инженерия для экологичного перехода.