Вже у вівторок іспанський уряд схвалив створення Наукової групи з питань дій проти зміни клімату. Це буде новий дорадчий орган, що надаватиме незалежний аналіз для розробки державної політики у зв'язку з надзвичайною кліматичною ситуацією, пише Euronews.

Навіщо створюють експертну групу в Іспанії?

Набирати учасників до групи планують вже цього літа, а розпочне роботу комісія восени.

Ця робоча група забезпечить незалежний, ретельний та міждисциплінарний аналіз у відповідь на потреби, порушені урядовими відомствами, і посилить інтеграцію експертних знань у процес прийняття державних рішень,

– повідомляють у Міністерстві науки, інновацій та університетів.

Одна з основних причин створення експертної групи – це безпрецедентна хвиля лісових пожеж, що охопили Іспанію цього літа. Лише полум'я в Авілі спустошило понад 77 000 гектарів лісових угідь, і ця пожежа вже стала найбільшою за історію спостережень країни. Понад 63 000 людей довелося евакуювати, і ще 35 тисяч перебувають під ризиком евакуації.

А ось загальна площа лісів, яку цьогоріч уразили пожежі, вже становить 172 396 гектарів – і це приблизно половина площі, що була спалена полум'ям попереднього року. Цьогорічні збитки лише на гасіння пожеж вже оцінюють в 3,275 мільярда євро.

Як працюватиме група протидії змінам клімату?

За словами уряду, нова робоча група опублікує незалежні звіти, що окреслять "майбутні сценарії, що виникають внаслідок зміни клімату". Завданням групи буде не лише розробити протоколи реагування на надзвичайні ситуації, але й прогнозувати та передбачати майбутні можливі сценарії, пов'язані зі змінами клімату.

До наукової ради, що буде частиною групи, планують взяти десять дослідників з "визнаним авторитетом" з таких дисциплін: