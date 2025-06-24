Американка Саванна Кроуэлл недавно поделилась в социальных сетях со своими подписчиками опытом относительно стран, где она чувствовала себя наименее безопасно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее TikTok.

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Эти 3 страны могут быть опасными для соло-туризма

Путешественница выразила беспокойство по поводу своего опыта пребывания во Франции – стране, которая известна как главная туристическая дестинация мира. Она описала страну как такую, вызывающую значительные "красные флаги" из-за нескольких "неловких ситуаций", с которыми она столкнулась во время своего визита.

Во время моей первой самостоятельной поездки в Париж меня чуть не обманули "мошенники с петициями" в Лувре,

– говорит она.

Лица, которые якобы из благотворительных организаций, нацеливаются на туристов, пытаясь выманить средства под видом поддержки различных целей. Саванна заявила, что мошенники вели себя все агрессивнее, когда она пыталась отказаться от их просьб.

Еще один инцидент произошел в Ницце, живописном городе на Лазурном побережье Франции. Саванна гуляла одна, когда из кустов неожиданно вышел мужчина, вооруженный заостренной палкой. Она описала эту встречу как страшную, заявив, что мужчина начал преследовать ее по улице, в конце концов бросив палку в ее сторону, смеясь.

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Второй страной, которая оставила у Саванны неприятные впечатления, была Мексика. У нее была неприятная ситуация с мужчиной на пляже, который допытывался детали ее пребывания, что казались странными и опасными. В результате девушка просто сбежала оттуда.

Третья страна, о которой женщина рассказала своим подписчикам, это Никарагуа – небольшое государство в Центральной Америке на перешейке между Тихим океаном и Карибским морем. Там Саванна чувствовала себя некомфортно просто везде.

Кстати, чтобы не попасть в неприятные ситуации заграницей стоит ознакомиться с местными правилами. Например, что нельзя делать туристам в Италии.