Американка Саванна Кроуелл нещодавно поділилася у соціальних мережах зі своїми підписниками досвідом щодо країн, де вона відчувала себе найменш безпечно. Про це пише 24 Канал з посиланням на її TikTok.

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Ці 3 країни можуть бути небезпечними для соло-туризму

Мандрівниця висловила занепокоєння з приводу свого досвіду перебування у Франції – країні, яка відома як головна туристична дестинація світу. Вона описала країну як таку, що викликає значні "червоні прапори" через кілька "незручних ситуацій", з якими вона зіткнулася під час свого візиту.

Під час моєї першої самостійної поїздки до Парижа мене мало не обдурили "шахраї з петиціями" в Луврі,

– каже вона.

Особи, які нібито з благодійних організацій, націлюються на туристів, намагаючись виманити кошти під виглядом підтримки різних цілей. Саванна заявила, що шахраї поводилися дедалі агресивніше, коли вона намагалася відмовитися від їхніх прохань.

Ще один інцидент стався у Ніцці, мальовничому місті на Лазурному узбережжі Франції. Саванна гуляла сама, коли з кущів несподівано вийшов чоловік, озброєний загостреною палицею. Вона описала цю зустріч як страшну, заявивши, що чоловік почав переслідувати її по вулиці, врешті-решт кинувши палицю в її бік, сміючись.

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Другою країною, яка залишила у Саванни неприємні враження, була Мексика. У неї була неприємна ситуація з чоловіком на пляжі, який допитувався деталі її перебування, що здавалися дивними і небезпечними. В результаті дівчина просто втекла звідти.

Третя країна, про яку жінка розповіла своїм підписникам, це Нікарагуа – невелика держава в Центральній Америці на перешийку між Тихим океаном і Карибським морем. Там Саванна почувалася некомфортно просто всюди.

До слова, щоб не втрапити у неприємні ситуації закордоном варто ознайомитися з місцевими правилами. Наприклад, що не можна робити туристам в Італії.