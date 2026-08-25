Дело в том, что каждая из 16 федеральных земель Германии самостоятельно решает, когда именно должен начаться учебный год, пишет DW. Это помогает избежать перегрузки транспорта и туристических зон. Поэтому точную информацию следует искать на информационных ресурсах каждой земли.
Как начинается учебный год в Германии?
Начало занятий приходится на конец августа или начало сентября – сразу после летних каникул, которые длится примерно 6 – 7 недель. Но во многих землях дети идут в школу уже с 7 по 15 августа.
Также в каждой федеральной земле различаются даты осенних, рождественских, зимних и весенних каникул. Различаться могут не только даты, но и время, выделяемое детям на отдых: например, в Баварии зимние каникулы могут начинаться в конце декабря и длиться целых две недели, а вот в Берлине они начинаются позже и в целом короче.
Но помимо каникул немецкие школьники отдыхают и во время государственных праздников. Ближайший из них стоит ожидать в начале октября:
- День немецкого единства – 3 октября.
- День Реформации – 31 октября.
- Первый день Рождества – 25 декабря.
- Второй день Рождества – 26 декабря.
- Новый год – 1 января.
- Страстная пятница – 3 апреля.
- Пасхальное воскресенье.
- Пасхальный понедельник.
- День труда – 1 мая.
- Вознесение Господне – 14 мая.
- Пятидесятница – 24 мая.
- Духовный понедельник – 25 мая.
Существуют также "мостовые дни", которые ежегодно определяет Министерство образования. Они устанавливаются в разные дни, и обычно это понедельник и пятница. Они нужны на случай, если государственный праздник выпадает на четверг или вторник – и тогда у детей будет целых четыре дня подряд для отдыха.
Какие в Германии существуют традиции к началу учебного года?
В Германии, как и во многих других странах Европы, существуют традиции, сопровождающие начало учебы – и некоторые из них украинцам могут показаться необычными. Например, первоклассникам родители дарят огромный пакет, наполненный различными подарками – не только полезными для школы вещами, но и игрушками и сладостями. Этот "школьный пакет" родители готовят самостоятельно, и он всегда имеет форму конуса.
Но обучение часто начинается не с первого урока, а с особой торжественной церемонии. На ней присутствуют родители, родственники, а первоклассников иногда даже благословляют на учебу во время специальной службы в церкви.