Дело в том, что каждая из 16 федеральных земель Германии самостоятельно решает, когда именно должен начаться учебный год, пишет DW. Это помогает избежать перегрузки транспорта и туристических зон. Поэтому точную информацию следует искать на информационных ресурсах каждой земли.

Как начинается учебный год в Германии?

Начало занятий приходится на конец августа или начало сентября – сразу после летних каникул, которые длится примерно 6 – 7 недель. Но во многих землях дети идут в школу уже с 7 по 15 августа.

Также в каждой федеральной земле различаются даты осенних, рождественских, зимних и весенних каникул. Различаться могут не только даты, но и время, выделяемое детям на отдых: например, в Баварии зимние каникулы могут начинаться в конце декабря и длиться целых две недели, а вот в Берлине они начинаются позже и в целом короче.

Но помимо каникул немецкие школьники отдыхают и во время государственных праздников. Ближайший из них стоит ожидать в начале октября:

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День немецкого единства – 3 октября.

День Реформации – 31 октября.

Первый день Рождества – 25 декабря.

Второй день Рождества – 26 декабря.

Новый год – 1 января.

Страстная пятница – 3 апреля.

Пасхальное воскресенье.

Пасхальный понедельник.

День труда – 1 мая.

Вознесение Господне – 14 мая.

Пятидесятница – 24 мая.

Духовный понедельник – 25 мая.

Существуют также "мостовые дни", которые ежегодно определяет Министерство образования. Они устанавливаются в разные дни, и обычно это понедельник и пятница. Они нужны на случай, если государственный праздник выпадает на четверг или вторник – и тогда у детей будет целых четыре дня подряд для отдыха.

Какие в Германии существуют традиции к началу учебного года?

В Германии, как и во многих других странах Европы, существуют традиции, сопровождающие начало учебы – и некоторые из них украинцам могут показаться необычными. Например, первоклассникам родители дарят огромный пакет, наполненный различными подарками – не только полезными для школы вещами, но и игрушками и сладостями. Этот "школьный пакет" родители готовят самостоятельно, и он всегда имеет форму конуса.

Но обучение часто начинается не с первого урока, а с особой торжественной церемонии. На ней присутствуют родители, родственники, а первоклассников иногда даже благословляют на учебу во время специальной службы в церкви.