Річ у тому, що кожна з 16 федеральних земель Німеччини самостійно вирішує, коли саме має початися навчальний рік, пише DW. Це допомагає уникнути перевантаження транспорту та туристичних зон. Тож точні відомості варто шукати на інформаційних ресурсах кожної землі.

Як починається навчальний рік у Німеччині?

Початок навчання настає наприкінці серпня, або ж на початку вересня – одразу після літніх канікул, що тримають приблизно 6 – 7 тижнів. Але в багатьох землях діти йдуть у школу вже з 7 – 15 серпня.

Також в кожній федеральній землі відрізняються й дати осінніх, різдвяних, зимових та весняних канікул. Відрізнятися можуть не лише дати, але й час, що виділяється дітям на відпочинок: наприклад, у Баварії зимові канікули можуть починатися наприкінці грудня та тривати аж 2 тижні, а ось в Берліні вони починаються пізніше та загалом коротші.

Та окрім канікул німецькі школярі відпочивають і під час державних свят. Найближче з них варто очікувати на початку жовтня:

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День німецької єдності – 3 жовтня.

День Реформації – 31 жовтня.

Перший день Різдва – 25 грудня.

Другий день Різдва – 26 грудня.

Новий рік – 1 січня.

Хороша п'ятниця – 3 квітня.

Великодня неділя.

Великодній понеділок.

День праці – 1 травня.

Вознесіння Христа – 14 травня.

П'ятдесятниця – 24 травня.

Духовний понеділок – 25 травня.

Існують також і "мостові дні", які визначає щороку Міністерство освіти. Вони вводяться в різні дні, і зазвичай це понеділок та п'ятниця. Потрібні вони на випадок, якщо свято державного рівня припадає на четвер чи вівторок – і тоді діти мають аж 4 дні поспіль для відпочинку.

Які в Німеччині є традиції до початку навчального року?

У Німеччині, як і в багатьох інших країнах Європи, існують традиції, що супроводжують початок навчання – і деякі з них українцям можуть видатися незвичними. Наприклад, першокласникам батьки дарують величезний пакет, що заповнений різними подарунками – не лише корисними для школи речами, але й іграшками та солодощами. Цей "шкільний пакет" виготовляють батьки самостійно, і він завжди робиться у формі конуса.

Але навчання часто починається не з першого уроку, а з особливої урочистої церемонії. На ній присутні батьки, родичі, і першокласників іноді навіть благословляють на навчання під час спеціальної служби у церкві.