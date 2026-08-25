Украинским мужчинам, достигшим призывного возраста, для получения консульских услуг необходимо будет предъявить действующий военно-учетный документ. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 981.

Как изменились правила получения консульских услуг?

Еще 29 июля 2026 года правительство утвердило новый порядок проверки действительности военно-учетных документов в консульствах. Большинство прописанных в постановлении норм уже действуют, но в отношении некоторых до сих пор продолжается переходный период, чтобы наладить межведомственное взаимодействие.

На практике это означает, что должностные лица в консульствах и дипломатических учреждениях больше не будут принимать решения, основываясь только на предоставленных документах "на слово" или на их визуальном осмотре.

Вместо этого консул будет проводить автоматизированную проверку статуса гражданина непосредственно в базе данных Министерства обороны.

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Важно! Если документ окажется недействительным или его не найдут в реестре, человеку откажут в предоставлении консульских услуг, в том числе в оформлении заграничного паспорта.

Для того чтобы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могли получить консульские услуги, им нужно будет предоставить один из вариантов военно-учетного документа:

электронный ВОД из приложения "Резерв+" – а также распечатанный вариант, на котором можно считать QR-коды;

бумажный ВОД – военный билет или временное удостоверение.

Кроме того, постановление инициировало масштабную актуализацию данных: в течение 90 дней Государственная налоговая служба осуществит разовую передачу сведений обо всех украинских мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет из реестра налогоплательщиков в реестр "Оберег".

Таким образом, информация о гражданах, находящихся за рубежом, обновляется в базе военного учета автоматически и независимо от того, становились ли они на него в дипломатических учреждениях самостоятельно.