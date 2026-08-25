Українським чоловікам, що досягнули призовного віку, для отримання консульських послуг потрібно буде показати чинний військово-обліковий документ. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №981.

Як змінилися правила отримання консульських послуг?

Ще 29 липня 2026 року уряд затвердив новий порядок перевірки дійсності військово-облікових документів у консульствах. більшість прописаних у постанові норм вже діють, але щодо деяких досі триває перехідний період, аби налагодити міжвідомчу взаємодію.

На практиці це означає, що посадові особи в консульствах та дипломатичні установи вже не будуть ухвалювати рішення на основі тільки наданих паперів "на слово", або ж їхнього візуального огляду.

Замість цього консул буде здійснювати автоматизовану перевірку статусу громадянина прямо у базі даних Міністерства оборони.

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Важливо! Якщо документ виявиться недійсним, або ж його не знайдуть у реєстрі, людині відмовлять у наданні консульських послуг, зокрема й в оформленні закордонного паспорта.

Для того, аби чоловіки віком від 18 до 60 років могли отримати консульські послуги, їм потрібно буде надати один з варіантів військово-облікового документа:

електронний ВОД з застосунку "Резерв+" – а також роздрукований варіант, на якому можна зчитати QR-коди;

паперовий ВОД – військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

Окрім того, постанова запустила й масштабну актуалізацію даних: протягом 90 дів Державна податкова служба здійснить разову передачу відомостей усіх українських чоловіків віком 18 – 60 років з реєстру платників податків до реєстру "Оберіг".

Тож інформація про громадян за кордоном поновлюється у базі військового обліку автоматично і незалежно від того, чи ставали вони на нього у дипустановах самостійно.