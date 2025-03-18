Получить гражданство ОАЭ можно только за особые заслуги. Об этом пишет 24 Канал.

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Кто может претендовать на гражданство ОАЭ

Инвесторы , которые владеют недвижимостью в ОАЭ.

, которые владеют недвижимостью в ОАЭ. Врачи и специалисты – необходимо иметь уникальную специализацию, которая пользуется спросом в ОАЭ, и не менее 10 лет профессионального опыта.

– необходимо иметь уникальную специализацию, которая пользуется спросом в ОАЭ, и не менее 10 лет профессионального опыта. Ученые – надо иметь не менее 10 лет опыта в научной деятельности и признанные научные достижения.

– надо иметь не менее 10 лет опыта в научной деятельности и признанные научные достижения. Творческие деятели культуры и искусства – нужно иметь одну или несколько международных наград за достижения в своей сфере.

При этом кандидаты не могут самостоятельно подавать заявки на гражданство. Их должны номинировать члены правящей семьи, официальные лица или правительственные структуры ОАЭ. После этого окончательное решение принимают соответствующие государственные органы.



Получить гражданство ОАЭ очень сложно / Pexels

Кроме этого, даже после получения гражданства, человек может с легкостью потерять его, если нарушит условия, на которых оно было предоставлено.

А если вы планируете просто отдыхать в ОАЭ, то условия въезда совсем не строгие. Украинцы могут путешествовать в эту страну без визы.