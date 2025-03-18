Отримати громадянство ОАЕ можна лише за особливі заслуги. Про це пише 24 Канал.

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Хто може претендувати на громадянство ОАЕ

Інвестори , які володіють нерухомістю в ОАЕ.

, які володіють нерухомістю в ОАЕ. Лікарі та фахівці – необхідно мати унікальну спеціалізацію, яка має попит в ОАЕ, та не менше 10 років професійного досвіду.

– необхідно мати унікальну спеціалізацію, яка має попит в ОАЕ, та не менше 10 років професійного досвіду. Науковці – треба мати не менше 10 років досвіду в науковій діяльності та визнані наукові досягнення.

– треба мати не менше 10 років досвіду в науковій діяльності та визнані наукові досягнення. Творчі діячі культури та мистецтва – потрібно мати одну або кілька міжнародних нагород за досягнення у своїй сфері.

При цьому кандидати не можуть самостійно подавати заявки на громадянство. Їх повинні номінувати члени керівної сім'ї, офіційні особи або урядові структури ОАЕ. Після цього остаточне рішення приймають відповідні державні органи.



Отримати громадянство ОАЕ дуже складно / Pexels

Крім цього, навіть після отримання громадянства, людина може з легкістю втратити його, якщо порушить умови, на яких воно було надано.

А якщо ви плануєте просто відпочивати в ОАЕ, то умови в'їзду зовсім не суворі. Українці можуть подорожувати в цю країну без візи.