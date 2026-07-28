Новый опрос Expan Insider 2026 охватил почти 8000 экспатов – и они оценили, насколько счастливы в новой стране. И в результате оказалось, что Панама уже третий год подряд остается лучшей страной для переезда за границу, пишет Euronews .
Какие страны лучшие для экспатов в 2026 году?
Экспатов просили оценить свой уровень удовлетворения переездом по пяти критериям:
- работа за границей;
- личные деньги;
- качество жизни;
- необходимые для переезда вещи;
- легкость устройства.
И страна в Центральной Америке заняла второе место сразу по двум критериям – легкости обустройства и сложности переезда. В частности, 87% экспатов в Панаме довольны своим переездом – а это очень высокий показатель по сравнению с 70% в среднем. Высоко оценивают дружелюбие местных жителей, легкость интеграции в новую культуру и простоту в получении визы.
Треть всех экспатов, переехавших в Панаму , стремятся остаться там навсегда.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Мексика заняла второе место, взяв первенство по критерию легкости устройства. Экспаты там легко находят новых друзей и часто чувствуют себя желанными гостями в стране.
А вот самых счастливых экспатов в мире можно найти в Таиланде – он занял третье место в общем зачете. 86% переехавших в страну экспатов говорят, что они там счастливы – и 42% стремятся остаться там навсегда. Одни из основных достоинств страны включают простоту поиска жилья и низкую стоимость жизни.
Где в рейтинге европейские страны?
В этом году в первую десятку рейтинга лучших стран для экспатов попали всего 3 европейских страны, и ни одна из них не вошла в тройку лучших.
Испания заняла шестое место и остается самым лучшим местом для экспатов на континенте. Люди, переезжающие в страну, ценят возможность путешествовать, доступный общественный транспорт и отличную погоду. Соседняя Португалия заняла восьмое место, а Люксембург запер первую десятку.