Новый опрос Expan Insider 2026 охватил почти 8000 экспатов – и они оценили, насколько счастливы в новой стране. И в результате оказалось, что Панама уже третий год подряд остается лучшей страной для переезда за границу, пишет Euronews .

Какие страны лучшие для экспатов в 2026 году?

Экспатов просили оценить свой уровень удовлетворения переездом по пяти критериям:

работа за границей;

личные деньги;

качество жизни;

необходимые для переезда вещи;

легкость устройства.

И страна в Центральной Америке заняла второе место сразу по двум критериям – легкости обустройства и сложности переезда. В частности, 87% экспатов в Панаме довольны своим переездом – а это очень высокий показатель по сравнению с 70% в среднем. Высоко оценивают дружелюбие местных жителей, легкость интеграции в новую культуру и простоту в получении визы.

Треть всех экспатов, переехавших в Панаму , стремятся остаться там навсегда.

Мексика заняла второе место, взяв первенство по критерию легкости устройства. Экспаты там легко находят новых друзей и часто чувствуют себя желанными гостями в стране.

А вот самых счастливых экспатов в мире можно найти в Таиланде – он занял третье место в общем зачете. 86% переехавших в страну экспатов говорят, что они там счастливы – и 42% стремятся остаться там навсегда. Одни из основных достоинств страны включают простоту поиска жилья и низкую стоимость жизни.

Где в рейтинге европейские страны?

В этом году в первую десятку рейтинга лучших стран для экспатов попали всего 3 европейских страны, и ни одна из них не вошла в тройку лучших.

Испания заняла шестое место и остается самым лучшим местом для экспатов на континенте. Люди, переезжающие в страну, ценят возможность путешествовать, доступный общественный транспорт и отличную погоду. Соседняя Португалия заняла восьмое место, а Люксембург запер первую десятку.