Нове опитування Expan Insider 2026 року охопило майже 8000 експатів – і вони оцінили, наскільки щасливі у новій країні. І в результаті виявилося, що Панама вже третій рік поспіль залишається найкращою країною для переїзду за кордон, пише Euronews.

Які країни найкращі для експатів у 2026?

Експатів просили оцінити свій рівень задоволення переїздом за п'ятьма критеріями:

робота за кордоном;

особисті фінанси;

якість життя;

необхідні для переїзду речі;

легкість облаштування.

І країна в Центральній Америці посіла друге місце одразу за двома критеріями – легкістю облаштування та складністю переїзду. Зокрема, 87% експатів у Панамі задоволені своїм переїздом – а це дуже високий показник, порівняно з 70% у середньому. Високо оцінюють приязність місцевих мешканців, легкість інтеграції у нову культуру та простоту в отриманні візи.

Третина усіх експатів, що переїхали до Панами, прагнуть залишитися там назавжди.

Мексика посіла друге місце, водночас взявши першість за критерієм легкості облаштування. Експати там легко знаходять нових друзів та часто почуваються бажаними гостями у країні.

А ось найщасливіших експатів у світі можна знайти у Таїланді – він посів третє місце у загальному заліку. 86% експатів, що переїхали до країни, кажуть, що вони там щасливі – і 42% прагнуть залишитися там назавжди. Одні з основних плюсів країни включають простоту пошуку житла та загально низьку вартість життя.

Де в рейтингу європейські країни?

Цьогоріч до першої десятки рейтингу найкращих країн для експатів потрапили всього 3 європейські країни, і жодна з них не ввійшла у трійку найкращих.

Іспанія посіла шосте місце та залишається найкращим місцем для експатів на континенті. Люди, що переїздять до країни, цінують можливість подорожувати, доступний громадський транспорт та чудову погоду. Сусідня Португалія посіла восьме місце, а Люксембург замкнув першу десятку.