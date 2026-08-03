Во Франции большую часть месяца бушевали масштабные лесные пожары, но большинство из них уже удалось взять под контроль. В то же время в горном департаменте Вар на юго-востоке страны вновь вспыхнул пожар, который удалось потушить всего несколько дней назад, пишет France 24.

Что известно о лесных пожарах во Франции?

Большинство пожаров, бушевавших во Франции в июле, уже удалось потушить, однако ситуация с огнем улучшилась лишь частично: снова горит департамент Вар. Из-за очередной вспышки пожара ночью пришлось эвакуировать почти 2500 человек.

А вот в департаменте Жиронда недавно удалось взять под контроль пожар, который считается крупнейшим во всей Франции за последние 70 лет. Ситуация там пока остается достаточно стабильной. Огонь охватил 42 тысячи гектаров и уничтожил по меньшей мере 250 домов. Для борьбы с огнем Франция задействовала тысячи спасателей, военных, а также авиацию.

Впервые людей эвакуировали оттуда, а также из центральной Испании 25 июля. Власти обоих государств обратились к Еврокомиссии с просьбой активировать механизм гражданской защиты ЕС. И 27 июля блок направил во Францию и Испанию самолеты, вертолеты и пожарных.

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Во Франции в июле бушевали лесные пожары, фото иллюстративное / Фото Pexels

Как Украина помогла в тушении пожаров во Франции?

31 июля Украина направила во Францию сводный отряд из 70 спасателей и 15 специализированных автомобилей, чтобы помочь тушить огонь. Накануне Иван Выговский, министр внутренних дел Украины, провел онлайн-беседу с министром внутренних дел Франции Лораном Нуньесом, чтобы согласовать детали работы украинских пожарных.

Также глава МВД заявил, что Украина может направить во Францию авиацию ГСЧС, если возникнет необходимость в тушении пожара. По словам Выговского, украинские спасатели имеют опыт работы в чрезвычайно сложных условиях – в частности, при ликвидации последствий российских атак, масштабных пожаров и т. п.

Украина впервые выступила поставщиком помощи в рамках механизма гражданской защиты ЕС – крупнейшей в мире системы скоординированного оказания международной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.