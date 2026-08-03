У Франції значну частину місяця вирували масштабні лісові пожежі, але більшу частину з них вже вдалося стабілізувати. Водночас у гірському департаменті країни Вар на південному сході знову спалахнула пожежа, яку приборкали тільки кілька днів тому, пише France 24.

Що відомо про лісові пожежі у Франції?

Більшість пожеж, що горіли у Франції у липні, вже вдалося приборкати, та ситуація з вогнем покращилася лише частково: знову горить департамент Вар. Через черговий спалах пожежі вночі довелося евакуювати майже 2500 людей.

А ось у департаменті Жиронда нещодавно вдалося взяти під контроль пожежу, що вважають найбільшою в усій Франції за останні 70 років. Ситуація там наразі залишається досить стабільною. Вогонь там охопив 42 тисячі гектарів та знищив принаймні 250 будинків. До боротьби з вогнем Франція залучила тисячі рятувальників, військових, а також авіацію.

Вперше евакуювали людей звідти, а також з центральної Іспанії 25 липня. Влада обох держав звернулася до Єврокомісії з проханням активувати механізм цивільного захисту ЄС. І 27 липня блок відправив до Франції та Іспанії літаки, гелікоптери та пожежників.

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У Франції в липні палали лісові пожежі, фото ілюстративне / Фото Pexels

Як Україна допомогла у гасінні пожеж у Франції?

31 липня Україна направила до Франції зведений загін з 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів, аби допомогти гасити вогонь. Напередодні Іван Вигівський, міністр внутрішніх справ України, провів онлайн-розмову з міністром внутрішніх справ Франції Лораном Нуньєсом, аби узгодити деталі роботи українських пожежників.

Також очільник МВС заявив, що України може направити до Франції авіацію ДСНС, якщо виникне потреба у гасінні пожежі. За словами Вигівського, українські рятувальники мають досвід роботи у надзвичайно складних умовах – зокрема й під час ліквідації наслідків російських атак, масштабних пожеж тощо.

Україна вперше виступила постачальником допомоги у межах механізму цивільного захисту ЄС – найбільшої у світі системи скоординованого надання міжнародної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій.