Озеро Гарда расположено на границе регионов Венето и Ломбардия, и в нем просто кишит сомами. Но несмотря на то, что эта новость может порадовать местных рыбаков, на самом деле сомы наносят все больший ущерб местной экосистеме и пожирают другие виды рыб, пишет Il Nordest Quotidiano.

Почему в Италии платят за вылов сомов?

Европейский сом в последние годы наносит все больший ущерб рыбным ресурсам озера Гарда – особенно в его южной части. Рыбаки часто вылавливают особей длиной более 2 метров и весом около 500 килограммов.

Интересно! Сома – один из крупнейших пресноводных хищников, что не является местным видом для итальянского озера. Сейчас он занимает вершину пищевой цепи и оказывает все большее влияние на баланс и биоразнообразие экосистемы.

Кроме того, сомы – довольно инвазивные существа и наносят ущерб даже рыбакам. Челюсти сома настолько крепкие, что повреждают рыболовные сети, поэтому многим профессиональным рыбакам, которые по-прежнему работают на озере Гарда, приходится часто их ремонтировать – а это приводит к увеличению расходов.

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Поэтому для поддержки отрасли региональные власти объявили конкурс: предприятия, готовые развивать промышленный вылов сома, могут получить финансирование. Для участия в конкурсе владелец или один из партнеров компании должен быть профессиональным рыбаком, имеющим право работать на территории озера Гарда.

Компенсация может покрыть до 100% расходов – но не более 20 000 евро на одно предприятие. Средства можно потратить на приобретение специальных сетей, оборудования для вылова, хранения и продажи сома.

Всего же в программу власти могут инвестировать 100 000 евро.

Так местные власти стремятся не только сократить популяцию инвазивного сома, но и создать новый рынок сбыта. В Центральной Европе сом уже пользуется спросом, поэтому такой подход может оказаться очень удачным. Подобную стратегию уже используют в Италии для сдерживания распространения голубого краба, которого особенно много на побережье Адриатического моря.