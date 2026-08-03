Озеро Гарда розташоване на межі регіонів Венето та Ломбардія, і воно просто-таки кишить сомами. Та попри те, що ця новина може потішити місцевих рибалок, насправді соми завдають все більшої шкоди місцевій екосистемі та пожирають інші види риб, пише Il Nordest Quotidiano.

Чому в Італії платять за вилов сомів?

Європейський сом останніми роками завдає все більшої шкоди рибним ресурсам озера Гарда – особливо у його південній частині. Рибалки часто виловлюють рибини, що більші за 2 метри завдовжки та важать близько 500 кілограмів.

Цікаво! Сом – це один з найбільших прісноводних хижаків, що не є місцевим видом для італійського озера. Зараз він перебуває там на вершині харчового ланцюга та має все більший вплив на баланс та біорізноманіття екосистеми.

Окрім того, соми – досить інвазивні істоти, і завдають шкоди навіть рибалками. Щелепи сома такі міцні, що пошкоджують рибальські сітки, тож багатьом професійним рибалкам, що все ще працюють в озері Гарда, доводиться часто їх ремонтувати – а це призводить до більших витрат.

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Тож для того, аби підтримати галузь, регіональна влада оголосила конкурс: підприємства, що готові розвивати промисловий вилов сома, можуть отримати фінансування. Для того, аби взяти участь, власник, або ж один з партнерів компанії мають бути професійними рибалками, що мають право працювати на території озера Гарда.

Компенсація може покрити до 100% витрат – але не більше, ніж 20 000 євро на одне підприємство. Гроші можна витратити на придбання спеціальних сіток, обладнання для вилову, зберігання та продажу сома.

Всього ж в програму влада може інвестувати 100 000 євро.

Так місцевий уряд хоче не тільки скоротити популяцію інвазивного сома, але й створити новий ринок збуту. В Центральній Європі сом вже має попит, тож такий підхід може виявитися дуже вдалий. Подібну стратегію вже використовують в Італії для стримування поширення блакитного краба, якого особливо багато на узбережжі Адріатичного моря.