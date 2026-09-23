Первое место в рейтинге стран по качеству жизни заняли Нидерланды – они набрали 205,6 балла. Между тем Люксембург отстал всего на 0,8 балла и, таким образом, занял второе место, пишет Numbeo.

Какие страны лидируют по качеству жизни?

Ежегодно Numbeo формирует индекс качества жизни, при составлении которого учитывается совокупность целого ряда факторов, влияющих на удобство и комфорт местных жителей. Вот основные факторы, которые учитываются при оценке:

соотношение стоимости жилья и доходов;

общая стоимость жизни;

состояние системы здравоохранения;

безопасность;

продолжительность поездок на работу;

климат;

покупательная способность;

уровень загрязнения.

При этом недостаточно иметь высокие показатели лишь по нескольким из этих параметров – все они оцениваются в совокупности.

В первую десятку вошли целых 9 европейских стран и только одна страна с Ближнего Востока – Оман. Он разделил третье место с Данией. Вот полный рейтинг лучших для жизни стран:

Нидерланды; Люксембург; Оман; Дания; Швейцария; Финляндия; Австрия; Исландия; Германия; Норвегия.

Но и за пределами первой десятки несколько стран продемонстрировали довольно высокие результаты: 11-е место заняла Эстония, 18-е – Словения, 19-е – Литва. В третьей десятке оказались Чехия, Хорватия, Великобритания, Франция, Бельгия, Ирландия, Португалия и Латвия.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Украина в рейтинге качества жизни оказалась на 67-м месте, сразу после Панамы, Индии и Бразилии.

Важно отметить, что результаты Numbeo основаны именно на данных опросов пользователей: они проходят проверку на согласованность и после этого обрабатываются с помощью взвешенной модели. Что касается информации, то она собирается методом краудсорсинга, и показатели отражают восприятие местными жителями качества и условий жизни, но не отражают исключительно официальную статистику.