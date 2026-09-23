Перше місце у рейтингу країн за якістю життя посіли Нідерланди – вони набрали 205,6 бала. Тим часом Люксембург відстав всього на 0,8 бала та відтак посів другу позицію, пише Numbeo.

Які країна найкращі за якістю життя?

Щороку Numbeo формує індекс якості життя, і для нього враховують сукупність цілої низки факторів, що впливають на зручність і комфорт місцевих мешканців. Ось основні фактори, які враховують в оцінці:

співвідношення вартості житла та доходів;

загальна вартість життя;

стан охорони здоров'я;

безпека;

тривалість поїздок на роботу;

клімат;

купівельна спроможність;

рівень забруднення.

При чому недостатньо мати високі показники лише за кількома з цих параметрів – вони усі оцінюються сукупно.

В першу десятку потрапили аж 9 європейських країн, і лише одна країна з Близького Сходу – Оман. Він розділив третє місце разом з Данією. Ось повний рейтинг найкращих для життя країн:

Нідерланди; Люксембург; Оман; Данія; Швейцарія; Фінляндія; Австрія; Ісландія; Німеччина; Норвегія.

Але й поза першою десяткою кілька країн продемонстрували досить високі результати: 11-те місце посіла Естонія, 18-те місце – Словенія, 19 – Литва. У третій десятці опинилися Чехія, Хорватія, Велика Британія, Франція, Бельгія, Ірландія, Португалія та Латвія.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Україна у рейтингу якості життя опинилася на 67-му місці, одразу після Панами, Індії та Бразилії.

Важливо зауважити, що результати Numbeo ґрунтуються саме на даних опитувань користувачів: вони проходять перевірку на узгодженість і після цього обробляються за допомогою зваженої моделі. Через те що інформація збирається методом краудсорсингу, показники відображають сприйняття місцевими якості і умов життя, але не відображають винятково офіційну статистику.