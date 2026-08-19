Когда речь заходит об Испании, в голове возникает практически глянцевая картинка: 300 солнечных дней в году, море и роскошный отдых. Впрочем, украинская блогерша на собственном опыте убедилась, что реалии жизни там совсем другие.

Что нужно знать об Испании перед переездом?

Самым большим разочарованием для украинки, по ее словам, стали некоторые бытовые особенности жилья в Испании. В частности, она не привыкла к сплошному кафельному полу – а его укладывают не только в санузле и на кухне, но даже в спальне. Летом такое покрытие позволяет сохранить немного прохлады, а вот зимой только усиливает холод.

Именно зима доставляет наибольший дискомфорт, ведь в старых домах вообще нет центрального отопления, поэтому на улице порой бывает теплее, чем дома. Но и летом ситуация украинке нравится не намного больше: окна многих домов выходят на патио – то есть в глухой внутренний двор – а это означает, что часто не хватает света и свежего воздуха.

Украинка поделилась нюансами жизни в Испании: смотрите видео

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Есть еще несколько бытовых мелочей, что не добавляют положительных впечатлений: например, многие испанцы привыкли ходить по дому в уличной обуви, а в большинстве домов не устанавливают кондиционеры. Улицы очень шумные, а местные жители "чрезмерно" эмоциональны, поэтому трудно работать вне дома.

А после возвращения в Украину блогерше пришлось долго привыкать к прежней жизни, потому что окружение изменилось, а отношения с семьей пришлось строить с нуля.

Я как будто выпала из жизни своей семьи. Пока они проводили время вместе, праздновали, переживали важные моменты, я могла быть рядом только через экран телефона. Пришлось заново встраиваться в семейную жизнь и восстанавливать наши общие традиции,

– отметила украинка.

Впрочем, о решении вернуться домой девушка совершенно не жалеет.

Какие цены в Испании?

Для многих мигрантов неприятным сюрпризом также могут стать цены. Многие люди думают, что Испания – это очень дешевая страна, однако это уже не совсем так. Стоимость жизни там на 77,7% выше, чем в Украине, а одному человеку для комфортной жизни в месяц нужно примерно 718 евро, не считая аренды, пишет Numbeo.

Между тем и сама аренда не из дешевых. Вот какие сейчас средние цены в Испании: