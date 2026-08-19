Під час розмов про Іспанію в голові вимальовується практично глянцева картинка: 300 сонячних днів на рік, море та розкішний відпочинок. Втім, українська блогерка на власному досвіді переконалася, що реалії життя там зовсім інші.

Що слід знати про Іспанію перед переїздом?

Найбільшим розчаруванням для українки, за її словами, стали деякі побутові особливості житла в Іспанії. Зокрема, вона не звикла до суцільної кахельної підлоги – а її кладуть не лише у санвузлі та на кухні, а навіть в спальні. Влітку таке покриття дозволяє втримати трохи прохолоди, а ось взимку лише посилює холод.

А саме зима приносить найбільший дискомфорт, адже в старих будинках взагалі немає центрального опалення, через що на вулиці часом буває тепліше, ніж вдома. Але й влітку ситуація українці подобається не набагато більше: вікна багатьох будинків виходять на патіо – тобто глухий внутрішній двір – а це означає, що часто бракує світла та свіжого повітря.

Українка поділилася нюансами життя в Іспанії: дивіться відео

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Є й ще кілька побутових дрібниць, що не додають позитивних вражень: наприклад, чимало іспанців звикли ходити по дому у вуличному взутті, а у більшості будинків не встановлюють кондиціонери. Вулиці дуже шумні, а місцеві "надміру" емоційні, через що важко працювати не вдома.

А після повернення в Україну блогерці довелося довго звикати до колишнього життя, бо оточення змінилося, а стосунки з родиною довелося будувати з нуля.

Я ніби випала з життя своєї родини. Поки вони проводили час разом, святкували, проживали важливі моменти, я могла бути поруч лише через екран телефону. Довелося заново вбудовуватися в сімейне життя і відновлювати наші спільні традиції,

– зауважила українка.

Втім, про рішення повернутися додому дівчина зовсім не шкодує.

Які ціни в Іспанії?

Для багатьох мігрантів неприємним сюрпризом також можуть стати ціни. Чимало людей думають, що Іспанія – це дуже дешева країна, проте це вже не зовсім так. Вартість життя там на 77,7% вища, ніж в Україні, а одній людині для комфортного життя на місяць потрібно приблизно 718 євро, не рахуючи оренди, пише Numbeo.

Тим часом вона також недешева. Ось які зараз середні ціни в Іспанії: