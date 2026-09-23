Переезд немцев в Польшу неслучаен и связан с целым рядом факторов: более низкой стоимостью жизни, хорошими возможностями трудоустройства и даже повседневным комфортом, пишет InPoland.

Почему немцы переезжают в Польшу?

Все больше людей покидают Берлин, Гамбург и Мюнхен и вместо этого выбирают для жизни Варшаву, Краков или Вроцлав. Например, в 2025 году из Германии в Польшу переехал 4941 немец, а вот обратно в Германию из Польши вернулось лишь 1720 человек. Таким образом, в Польшу переехало больше немцев, чем граждан Великобритании или Нидерландов.

В страну едут не только фрилансеры, но также и предприниматели, ИТ-специалисты и врачи. Эксперты считают, что есть несколько основных причин, по которым немцы выбирают для переезда именно Польшу:

стоимость жизни, которая в Польше значительно ниже, чем в Германии;

рост заработной платы;

ослабление немецкой экономики и динамичный рост польской.

В немецких СМИ также отмечают, что Польша уже не является страной, куда ездят, чтобы навестить семью и т. п., а стала местом, которое немцы сознательно выбирают для эмиграции.

Почему все больше украинцев покидают Польшу?

Между тем украинцы, напротив, все чаще выбирают переезд из Польши в другие страны Европейского Союза или же возвращение в Украину. Только за 7 месяцев 2026 года количество украинцев, имеющих в Польше статус временной защиты, сократилось практически на 15 тысяч.

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Часть беженцев, впрочем, просто переходит в стране на другие правовые статусы, а вот остальные уезжают. Среди причин в первую очередь называют враждебное отношение поляков к украинцам.