Переїзд німців до Польщі невипадковий та пов'язаний з цілою низкою речей: нижчою вартістю життя, хорошими можливостями працевлаштування та навіть повсякденним комфортом, пише InPoland.

Чому німці переїздять до Польщі?

Все більше людей залишають Берлін, Гамбург та Мюнхен, і натомість обирають для життя Варшаву, Краків чи Вроцлав. Наприклад, 2025 року з Німеччини до Польщі переїхав 4941 німець, а ось назад до Німеччини з Польщі повернулося лише 1720 осіб. Відтак, до Польщі переїхало більше німців, ніж громадян Великої Британії чи Нідерландів.

Їдуть до країни не тільки фрілансери, але також і підприємці, IT-фахівці та лікарі. Експерти вважають, що є кілька основних причин, чому німці обирають для переїзду саме Польщу?

вартість життя, що у Польщі значно дешевша, ніж у Німеччині;

ріст заробітної плати;

послаблення німецької економіки та динамічне зростання польської.

У німецьких ЗМІ також наголошують, що Польща вже не є країною, куди їздять, аби навідати родину тощо, але натомість стала місцем, яке німці свідомо обирають для еміграції.

Чому все більше українців покидають Польщу?

Тим часом українці навпаки все частіше обирають переїзд з Польщі до інших країн Європейського Союзу, або ж повернення до України. Тільки за 7 місяців 2026 року кількість українців, що мають у Польщі статус тимчасового захисту, зменшилася практично на 15 тисяч.

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Частина біженців, втім, просто переходять у країні на інші правові статуси, а ось інші їдуть. Серед причин передусім вказують вороже ставлення поляків до українців.