Украинская блогерша, которая уже давно живет в Германии, рассказала, что некоторые аспекты местной жизни до сих пор кажутся ей абсурдными, пишет fraukatty.

К чему украинка не может привыкнуть в Германии?

Налог на радио и телевидение

Украинку раздражает, что в Германии нужно платить налог на радио и телевидение – и делать это нужно даже в том случае, если у человека нет ни радио, ни телевизора. Он составляет 18,36 евро в месяц.

И даже если ты переезжаешь к человеку, который уже его платит, тебе все равно пришлют счет,

– поделилась украинка.

Сложности с поиском жилья

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Блогерша призналась, что найти жилье в аренду в Германии – это настоящий квест. На одну хорошую квартиру на просмотр могут прийти сотня человек – и не факт, что после этого жилье достанется именно вам.

Закрытые магазины по воскресеньям

Воскресенье в Германии украинка назвала "мертвым днем". Закрываются не только магазины, но и аптеки, и салоны. Поэтому, если вы забыли что-то купить, ждать придется аж до понедельника.

Шум и гам

Немцы к шуму относятся "очень нервно".

Если вы планируете устроить у себя дома какую-то шумную вечеринку, то лучше предупредить об этом соседей, чтобы избежать лишних неприятностей,

– рассказала девушка.

Письма

Их блогерша называет "отдельным видом стресса" в Германии. Когда она открывает почтовый ящик, она сразу гадает, какие именно письма придут на этот раз.

Украинка поделилась необычными нюансами жизни в Германии: смотрите видео

Вывоз мебели

Если дома накопилась старая мебель, которую нужно выбросить, просто вынести ее на улицу и поставить возле мусорного контейнера не получится. Даже если речь идет об одном стуле, нужно заказывать специальную службу для вывоза мусора или же самостоятельно отвозить мебель на отдельную свалку.

Действительно, в Германии вывоз габаритных предметов – это непростая задача, пишет Find-It Guide. Габаритными в Германии считаются предметы, что не помещаются в обычные мусорные баки:

мебель;

лампы;

полки;

столы;

стулья;

шкафы.

Для этих вещей обычно несколько раз в год организуют уличный сбор – но все зависит от общины. Чтобы узнать, на когда именно запланирован вывоз большого мусора, лучше всего поговорить с немецкими соседями.

Однако некоторые вещи требуют специальной утилизации не только из-за веса и объема, но и из-за потенциально вредных компонентов. Часто бесплатную услугу вывоза можно получить от компании, отвечающей за обычный вывоз мусора. Например, отдельно нужно утилизировать большие и мелкие электроприборы: холодильники, телевизоры, посудомоечные машины, тостеры, кофеварки, фены.