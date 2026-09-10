Українська блогерка, що вже тривалий час живе у Німеччині, поділилася, що кілька моментів місцевого побуту видаються їй абсурдними й досі, пише fraukatty.

До чого українка не може звикнути в Німеччині?

Податок на радіо та телебачення

Українку дратує, що в Німеччині потрібно сплачувати податок на радіо та телебачення – і робити це потрібно навіть у випадку, якщо у людини не має ані радіо, ані телебачення. Він становить 18,36 євро на місяць.

І навіть якщо ти в'їжджаєш до людини, яка вже його платить, тобі все одно пришлють рахунок,

– поділилася українка.

Складність у пошуку житла

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Блогерка зізналася, що знайти житло під оренду у Німеччині – це справжній квест. На одну гарну квартиру на перегляд можуть прийти сотня людей – і не факт, що після цього житло дістанеться саме вам.

Закриті магазини у неділю

Неділю в Німеччині українка назвала "мертвим днем". Зачинаються не лише магазини, але й аптеки та салони. Тож якщо ви забули щось купити, чекати доведеться аж до понеділка.

Галас і шум

Німці до шуму ставляться "дуже нервово".

Якщо ви плануєте влаштувати у себе вдома якусь гучну вечірку, то краще попередити своїх сусідів про це, щоб уникнути зайвих неприємностей,

– розповіла дівчина.

Листи

Їх блогерка називає "окремим видом стресу" в Німеччині. Коли вона відкриває поштову скриньку, вона одразу гадає, які саме листи надійдуть цього разу.

Українка поділилася незвичними нюансами життя в Німеччині: дивіться відео

Викидання меблів

Якщо вдома накопичилися старі меблі, що потрібно викинути, просто винести їх на вулицю й поставити біля смітника не вийде. Навіть якщо мовиться про один стілець, потрібно замовляти спеціальну службу для вивозу сміття, або ж везти до окремого смітника меблі самостійно.

І справді, в Німеччині викидання габаритних предметів – це непросте завдання, пише Find-It Guide. Габаритними у Німеччині вважаються такі предмети, що не поміщаються у звичайні сміттєві баки:

меблі;

лампи;

полиці;

столи;

стільці;

шафи.

Для цих речей зазвичай кілька разів на рік організовують вуличний збір – але все залежить від громади. Для того, аби дізнатися, на коли саме заплановане вивезення великого сміття, найкраще буде поговорити з німецькими сусідами.

Але деякі речі потребують спеціальної утилізації не лише через вагу та об'єм, але й через потенційно шкідливі компоненти. Часто безплатну послугу вивезення можна отримати від компанії, що відповідає за звичайне вивезення сміття. Наприклад, окремо потрібно утилізовувати великі та малі електроприлади: холодильники, телевізори, посудомийні машини, тостери, кавоварки, фени.