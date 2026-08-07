Украинка Вера Вовчук отдала своего сына в местную школу в городе Торревьеха в Испании. И когда она пришла к классному руководителю, чтобы обсудить успехи ребенка и возможные проблемы в учебе, была очень удивлена реакцией учителя.

Как украинские дети учатся в Испании?

Во время встречи с учителем в школе украинка спросила, не нужна ли ее сыну помощь в изучении испанского языка, чтобы не отставать от других детей. В классе с ее ребенком также учатся еще семеро украинцев. А в некоторых других классах их количество даже больше и достигает 10 детей.

Украинка рассказала об обучении в Испании: смотрите видео

Впрочем, учитель неожиданно заметил, что украинские дети – самые сильные в классе. У них самые высокие оценки – 9 – 10 баллов по 10-балльной шкале по всем предметам. Так что оказалось, что сыну блогера не нужен ни один репетитор, а испанский язык он знает лучше, чем носители.

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Украинка поделилась и еще одной историей о 13-летнем мальчике из Украины, который уже учится в местной старшей школе. Он, как и многие другие украинцы, в этом году отправляется на местную олимпиаду по математике.

И создается впечатление, что на математические олимпиады здесь ходят только наши, украинские дети. Причем выигрывают, потому что у них хорошая подготовка,

– поделилась украинка.

Блогерша добавила, что испанские учителя, вероятно, рассчитывали на "не очень развитых" детей-мигрантов, которые не слишком любят учиться и которым будут с трудом даваться некоторые предметы. Впрочем, оказалось все совсем не так.

Что нужно знать об обучении в испанских школах?

В Испании образование для всех детей в возрасте от 6 до 16 лет является обязательным и бесплатным. А вот для поступления в университет необходимо пройти еще двухлетний курс обучения, чтобы получить сертификат Bachillerato.

Кроме того, недавние реформы в сфере образования сместили акцент в испанском образовании с "зазубривания" материала на работу в командах и социализацию. Отличается и график занятий, но он может зависеть от региона, пишет EIM.

В некоторых школах, как и в Украине, действует "непрерывный день" – занятия проходят с 09:00 до 14:00–15:00 с несколькими перерывами и перекусами. Но в некоторых школах, в основном частных, график другой: в нем предусмотрен большой перерыв на обед и сиесту, который длится с 12:30 до 15:00.