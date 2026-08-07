Українка Віра Вовчук віддала свого сина до місцевої школи у місті Торрев'єха в Іспанії. І коли вона прийшла до класного керівника обговорити успіхи дитини та можливі проблеми у навчанні, була дуже здивована реакцією вчителя.

Як українські діти навчаються в Іспанії?

Під час зустрічі з вчителем у школі українка запитала, чи не потрібна її синові допомога із вивченням іспанської мови, аби не відставати від дітей. У класі з її дитиною також навчається ще семеро українців. А в деяких інших класах їх кількість навіть більша та досягає навіть 10 дітей.

Українка розповіла про навчання в Іспанії: дивіться відео

Втім, вчитель несподівано зауважив, що українські діти – найсильніші в класі. Вони мають найвищі оцінки – 9 – 10 балів за 10-бальною шкалою з усіх предметів. Тож виявилося, що синові блогерки не потрібний жоден репетитор, а іспанську мову він знає краще, ніж носії.

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Українка поділилася і ще однією історією про 13-річного хлопчика з України, що вже навчається у місцевій старшій школі. Він, як і багато інших українців, цьогоріч відправляється на місцеву олімпіаду з математики.

І таке враження, що на математичні олімпіади тут ходять лише наші, українські діти. Причому виграють, бо мають сильну підготовку,

– поділилася українка.

Блогерка додала, що іспанські вчителі, певно, розраховували на "не дуже розвинутих" дітей-мігрантів, що не надто люблять вчитися, і яким будуть важко даватися деякі предмети. Втім, виявилося все зовсім не так.

Що варто знати про навчання в іспанських школах?

В Іспанії обов'язковою та безплатною є освіта для усіх дітей віком від 6 до 16 років. А ось для того, аби вступити до університету, потрібно пройти ще дворічний період навчання для того, аби отримати сертифікат Bachillerato.

Окрім того, нещодавні реформи в освіті змістили фокус навчання в Іспанії з "зазубрювання" матеріалу на роботу в командах та соціалізацію. Відрізняється і графік навчання, але він може залежати від регіону, пише EIM.

Деякі школи, як і в Україні, мають "безперервний день" – навчання триває з 09:00 до 14:00 – 15:00 з кількома перервами та перекусами. Але в деяких школах, здебільшого приватних, графік інший: в ньому є велика перерва на обід та сієсту, що триває з 12:30 до 15:00.