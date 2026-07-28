Соответствующий указ был принят еще 23 июля, ведь в настоящее время Черногория находится на пути к полноправному членству в ЕС – но перед этим должна привести свою визовую политику в соответствие с остальным блоком. Об упразднении безвиза с Россией и Беларусью объявили на сайте правительства страны.

Что известно об упразднении безвиза для России Черногорией?

Введение виз для граждан России и Беларуси позволит выполнить ключевые требования в разделе 24 и реализовать обязательства государственной Программы реформ. Но новые правила будут распространяться не только на россиян и белорусов, но и на остальные страны без безвизового режима с Европейским Союзом.

В частности, в этот перечень попали:

Китай;

Саудовская Аравия;

Турция.

Оформление виз после 1 ноября, когда новый закон вступит в силу, будет производиться через расширенную сеть центров приема заявлений в партнерстве с компанией VFS Global. На старте документы можно будет подавать в визовых центрах в Турции, Кыргызстане, Азербайджане, ОАЭ, России, Индии и Бангладеш.

Впоследствии сеть расширят и на другие страны – в том числе Китай, Беларусь, Саудовскую Аравию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Пакистан, Непал и Филиппины.

Параллельно Черногория разрабатывает и собственную Визовую информационную систему, которая будет совместима со стандартами Шенгенской зоны и реестрами ЕС. Впоследствии это позволит запустить электронные визы и заявки можно будет подавать полностью онлайн.

Но с февраля 2022 года европейским правительствам рекомендовали снизить приоритетность визовых заявлений от россиян, а в некоторых случаях вообще не выдавать их визы. Также Европейский Союз полностью приостановил соглашение об упрощении визового режима с Россией.