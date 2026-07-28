Відповідний указ ухвалили ще 23 липня, адже наразі Чорногорія перебуває на шляху до повноправного членства в ЄС – але перед цим мусить привести свою візову політику у відповідність до решти блоку. Про скасування безвізу з Росією та Білоруссю оголосили на сайті уряду країни.

Що відомо про скасування безвізу для Росії Чорногорією?

Запровадження віз для громадян Росії та Білорусі дозволить виконати ключові вимоги розділ 24 та реалізувати зобов'язання державної Програми реформ. Та нові правила будуть поширюватися не лише на росіян та білорусів, але й на решту країн, які не мають безвізового режиму з Європейським Союзом.

Зокрема, до цього переліку потрапили:

Китай;

Саудівська Аравія;

Туреччина.

Оформлення віз після 1 листопада, коли новий закон набере чинності, буде відбуватися через розширену мережу центрів прийому заяв у партнерстві з компанією VFS Global. На старті документи можна буде подавати у візових центрах в Туреччині, Киргизстані, Азербайджані, ОАЕ, Росії, Індії та Бангладеш.

Згодом мережу розширять й на інші країни – зокрема й на Китай, Білорусь, Саудівську Аравію, Вірменію, Казахстан, Узбекистан, Пакистан, Непал та Філіппіни.

Та паралельно Чорногорія розробляє і власну Візову інформаційну систему, що буде сумісна зі стандартами Шенгенської зони та реєстрами ЄС. Згодом це дозволить запустити електронні візи, і заявки можна буде подавати повністю онлайн.

Та з лютого 2022 року європейським урядам рекомендували знизити пріоритетність візових заяв від росіян, а у деяких випадках й взагалі не видавати їх візи. Також Європейський Союз повністю призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.