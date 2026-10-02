В свое время озеро Коронея на севере Греции было пятым по площади во всей стране. Но за последнее десятилетие его площадь сократилась до менее чем одной десятой от прежнего размера, пишет The Independent.

Что известно об уменьшении размера греческого озера?

Еще десять лет назад Коронея была заповедной водно-болотной территорией: там обитали тысячи перелетных и водоплавающих птиц, в том числе и фламинго. И благодаря этому озеро привлекало также туристов, рыбаков и местных фермеров.

Мы знали это озеро в его лучшие времена, с рыбаками, большим количеством воды, замечательным парком и прекрасными пейзажами с птицами. Сегодня то, что мы видим, вызывает разочарование,

– рассказал глава прибрежной общины Агиос-Василиос Костас Хацивулгаридис.



Озеро было убежищем для сотен видов птиц / Фото Pexels

А вот в 2026 году от некогда огромного озера остались лишь мутные пруды. Оголенное дно сейчас – это огромная илистая равнина, которую растрескали и обесцветили годы палящего солнца. Спутниковые снимки свидетельствуют, что всего за десятилетие площадь озера сократилась с 34,4 квадратного километра до 2,7 квадратного километра.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Такое стремительное и аномальное меление водоема ученые связывают с повышением температуры воздуха и многолетним дефицитом осадков.

Главным фактором снижения уровня озера, безусловно, является годовое количество осадков в его водосборном бассейне, которое в среднем составляло около 400 миллиметров, по крайней мере, в течение последних пяти лет. Это примерно на 150 миллиметров меньше, чем в предыдущие десятилетия,

– пояснил Димитрис Пападимос.

Руководитель отдела управления водными ресурсами и изменения климата в Национальном центре водно-болотных угодий также отметил, что возросло и испарение воды – примерно на 100–150 миллиметров в год. Причиной этого стала высокая температура, и она влияет не только на уровень озера, но и на источники, которые ранее его питали.

Но не обошлось и без человеческой деятельности: фермерам нужна вода для скота и урожая, и они уже давно используют озеро, чтобы компенсировать меньшее количество осадков.

Еще в 2013 году суд Европейского Союза постановил, что Греция не обеспечила озеру Коронея надлежащей защиты от незаконного бурения скважин, чрезмерного орошения и загрязнения. Генеральный секретарь по водным ресурсам Министерства окружающей среды Греции Петрос Варелидис заявил, что в настоящее время уже введен усиленный мониторинг с целью сокращения орошения.