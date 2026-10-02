Свого часу озеро Коронея на півночі Греції було п'ятим за площею у всій країні. Але за останнє десятиліття воно скоротилося до менш ніж десятої частини свого колишнього розміру, пише The Independent.

Що відомо про зменшення розміру грецького озера?

Ще десять років тому Коронея була заповідною водно-болотною територією: там мешкали тисячі перелітних та водоплавних птахів, в тому числі й фламінго. І через це озеро приваблювало також туристів, рибалок та місцевих фермерів.

Ми знали це озеро в його добрі часи, з рибалками, великою кількістю води, чудовим парком і прекрасними пейзажами з птахами. Сьогодні те, що ми бачимо, розчарування,

– розповів голова прибережної громади Агіос-Васіліос Костас Хацівулгарідіс.



Озеро було притулком для сотень видів птахів / Фото Pexels

А ось у 2026 році від колись величезного озера лишилися лише каламутні ставки. Оголене дно зараз – це величезна мулиста рівнина, яку потріскали та знебарвили роки палючого сонця. Супутникові знімки свідчать, що всього за десятиліття площа озера скоротилася з 34,4 квадратного кілометра та 2,7 квадратного кілометра.

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Таке стрімке і аномальне зміління водойми вчені пов'язують з підвищенням температури повітря та багаторічним дефіцитом опадів.

Головним фактором зниження рівня озера, безумовно, є річна кількість опадів у його водозбірному басейні, яка в середньому становила близько 400 міліметрів щонайменше протягом останніх п’яти років. Це приблизно на 150 міліметрів менше, ніж у попередні десятиліття,

– пояснив Дімітріс Пападімос.

Керівник відділу управління водними ресурсами та зміни клімату в Національному центрі водно-болотних угідь також зауважив, що зросло й випаровування води – приблизно на 100 – 150 міліметрів на рік. Причиною цього стала висока температура, і вона впливає не лише на рівень озера, але й на джерела, що раніше його живили.

Але не обійшлося і без людської діяльності: фермерам потрібна вода для худоби й врожаю, і вони вже давно використовують озеро, аби компенсувати меншу кількість опадів.

Ще 2013 року суд Європейського Союзу визначив, що Греція не забезпечила озеру Коронея належного захисту від незаконного буріння свердловин, надмірного зрошення та забруднення. І генеральний секретар з водних ресурсів Міністерства навколишнього середовища Греції Петрос Варелідіс заявив, що зараз вже запровадили посилений моніторинг, аби зменшити зрошення.