Выращивание эвкалиптов в 1960-х годах казалось идеальным решением: они росли очень быстро, и это позволяло в разы расширить бумажную промышленность. Однако очень скоро выяснилось, что плантации создают немало проблем для экосистемы. И больше всего страдают местные птицы, пишет Ecoticias.

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Какие проблемы с эвкалиптовыми рощами в Испании?

Недавно ученые сравнили 240 лесных участков в природном парке Фругас-ду-Эуме и его окрестностях. Они изучили и естественные лесные массивы, и искусственные эвкалиптовые насаждения – и разница в количестве видов птиц и их общей численности поражает.

Среди эвкалиптовых деревьев их гораздо меньше, а это очень важно, ведь птицы приносят очень конкретную пользу. Они питаются насекомыми, распространяют семена растений и помогают определить, хорошо ли функционирует лес. А вот когда они исчезают, это явный признак того, что и вся экосистема постепенно приходит в упадок.

Только в Галисии эвкалипт сейчас покрывает практически треть всех лесных массивов региона. И экологи часто называют эти насаждения "зелеными пустынями": несмотря на пышный вид, там нет ни пищи, ни укрытия для гнезд, чтобы там могли поселиться пернатые. Одна из причин — это аллелопатия эвкалипта.



Эвкалипт мешает расти другим растениям / Фото Pexels

Аллелопатия — это процесс, во время которого растение выделяет в почву определенные химические вещества, которые замедляют рост остальных растений вокруг. Поэтому в эвкалиптовых насаждениях можно встретить значительно меньше кустарников, трав и других местных растений. Это приводит к уменьшению количества насекомых, а когда их нет — исчезают и птицы.

Больше всего страдают в таких насаждениях длиннохвостая синица, золотистый король, болотная синица, евразийская синица и зяблик.

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться птицам, — это отсутствие дупел. Многие птицы устраивают гнезда в этих естественных углублениях деревьев, но эвкалипт вырубается очень часто — каждые 10–15 лет, и большинство деревьев просто не успевают обзавестись ими.

Как можно решить эту проблему?

Ученые советуют разделять плантации эвкалипта полосами растительности – это поможет восстановить связь между насекомыми, кустарниками, птицами и другими дикими животными. Это не только вернет птиц в леса, но и поможет решить проблему, от которой страдают и люди – нашествие вредителей.