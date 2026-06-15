Вирощування евкаліптових дерев в 1960-х роках видавалося ідеальним рішенням: вони дуже швидко росли, і це дозволяло збільшити паперову промисловість в рази. Втім. дуже швидко виявилося, що плантації приносять чимало проблем для екосистеми. І найбільше страждають місцеві птахи, пише Ecoticias.

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Які є проблеми з евкаліптовими гаями в Іспанії?

Нещодавно вчені порівняли 240 лісових ділянок у природному парку Фругас-ду-Еуме та його околицях. Вони вивчили і природні лісові масиви, і штучні евкаліптові насадження – і різниця у кількості видів птахів та їхньої загальної чисельності вражає.

Серед евкаліптових дерев їх набагато менше, а це дуже важливо, адже птахи приносять дуже конкретну користь. Вони харчуються комахами, поширюють насіння рослин та допомагають визначити, чи добре функціонує ліс. А ось коли вони зникають, це чіткий знак, що й вся екосистема поступово занепадає.

Лише у Галісії евкаліпт зараз покриває практично третину усіх лісових масивів регіону. І екологи часто називають насадження "зеленими пустелями": попри пишний вигляд там немає ані їжі, ані укриття для гнізд, аби там могли поселитися пернаті. Одна з причин – це алелопатія евкаліпта.



Евкаліпт заважає рости іншим рослинам / Фото Pexels

Алелопатія – це процес, під час якого рослина вивільняє у ґрунт певні хімічні речовини, що уповільнюють ріст решти рослин навколо. Тож в евкаліптових насадженнях можна зустріти значно менше чагарників, трав та інших місцевих рослин. Це призводить до зменшення кількості комах, а коли немає їх – зникають і птахи.

Найбільше страждають у таких насадженнях довгохвоста синиця, золотистий король, болотна синиця, євразійська синиця та зяблик.

Ще одна проблема, з якою доводиться стикатися птахам – це відсутність дупел. Багато птахів влаштовують гнізда у цих природних виїмках дерев, але евкаліпт рубається дуже часто – кожні 10 – 15 років, і більшість дерев просто не встигають набути їх.

Як можна розв'язати проблему?

Вчені радять розмежовувати плантації евкаліпта смугами рослинності – це допоможе відносити зв'язок між комахами, чагарниками, птахами та іншими дикими тваринами. Це не лише поверне птахів у ліси, але й допоможе з проблемою, від якої страждають і люди – засиллям шкідників.